Президент США о встрече с путиным: очень хорошая, но посмотрим - надо прийти к согласию

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с российским диктатором владимиром путиным очень хорошей. Они сошлись во многих пунктах, но Трамп хочет, чтобы люди перестали гибнуть в Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

У нас сегодня была очень хорошая встреча, но посмотрим - надо прийти к согласию. Мы сошлись во многих пунктах. Я хочу, чтобы люди перестали гибнуть в Украине... Если мы сможем положить конец этой войне, это будет очень хорошо - сказал Трамп.

Дополнение

Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".

российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

Путин также заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США. Кроме того, путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске.

Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершился. Запланированный обед между американской и российской делегациями был отменен.