23:06 • 10799 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 16061 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 16550 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 15700 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 19519 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 91880 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 144840 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 81305 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 138083 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55651 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Президент США о встрече с путиным: очень хорошая, но посмотрим - надо прийти к согласию

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Дональд Трамп заявил об "очень хорошей встрече" с владимиром путиным, отметив согласие по многим пунктам. Трамп выразил желание остановить гибель людей в Украине, хотя полного понимания относительно прекращения огня достигнуто не было.

Президент США о встрече с путиным: очень хорошая, но посмотрим - надо прийти к согласию

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с российским диктатором владимиром путиным очень хорошей. Они сошлись во многих пунктах, но Трамп хочет, чтобы люди перестали гибнуть в Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

У нас сегодня была очень хорошая встреча, но посмотрим - надо прийти к согласию. Мы сошлись во многих пунктах. Я хочу, чтобы люди перестали гибнуть в Украине... Если мы сможем положить конец этой войне, это будет очень хорошо

- сказал Трамп.

Дополнение

Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".

российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

Путин также заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США. Кроме того, путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске.

Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершился. Запланированный обед между американской и российской делегациями был отменен.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Фокс Ньюс
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина