Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго
Киев • УНН
Утром шесть областей Украины перевели на аварийные отключения электроэнергии. Это произошло из-за ночной атаки врага на энергообъекты, что привело к повреждению оборудования и локальным обесточиваниям.
Шесть областей в Украине перевели утром на аварийные отключения электроэнергии, сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях – сейчас вынужденно применяются аварийные отключения
Детали
Как указано, обнародованные ранее графики обесточиваний в этих регионах временно не действуют. Аварийные отключения, как отмечается, будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В Укрэнерго сообщили, что "ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах, в результате чего - есть поврежденное оборудование и локальные обесточивания".
В результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак - во всех регионах Украины сегодня, как отмечается, почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.
