Красная дорожка для путина, никакого прекращения огня для Трампа: Bloomberg подытожило саммит на Аляске

$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 августа, 23:06 • 71974 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 96428 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 62547 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 58834 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 54833 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 109965 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189728 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85361 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173197 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57073 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
65%
752мм
Популярные новости
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 17640 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон15 августа, 23:40 • 14921 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo01:12 • 22463 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 62135 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 9974 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189728 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 166456 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173197 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 189209 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 273887 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 7222 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 117938 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 198843 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 144058 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 156834 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Красная дорожка для путина, никакого прекращения огня для Трампа: Bloomberg подытожило саммит на Аляске

Киев • УНН

 • 2084 просмотра

Встреча президентов США и россии на Аляске не принесла публичных результатов по прекращению войны в Украине. Детали разговоров, в частности в лимузине, остались нераскрытыми, вызывая беспокойство относительно возможных договоренностей.

Красная дорожка для путина, никакого прекращения огня для Трампа: Bloomberg подытожило саммит на Аляске

То, о чем глава кремля владимир путин и президент США Дональд Трамп говорили на заднем сиденье президентского лимузина США во время короткой поездки на их самую долгую официальную встречу, вероятно, останется тайной, говорится в статье Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, многое два президента не сказали после безрезультатного саммита на Аляске - самое главное, что они не упомянули о прекращении огня в войне россии в Украине, что было заявленной целью Трампа, когда он вступал в переговоры. Их встреча, как указано, завершилась одной из самых коротких пресс-конференций, которые когда-либо проводил Трамп.

"Долгожданное событие удивило отсутствием фейерверков и необычной сдержанностью вольного президента, которого путин затмил в Хельсинки семь лет назад", отмечает издание. На этот раз они не ответили на вопросы переполненного зала журналистов в Анкоридже, "оставив их размышлять о деталях интригующей сделки, о которой пара упомянула, но держала в тайне".

"Опасения заключались в том, что Украина будет продана. Импликация заключалась в том, что Трамп планировал, возвращаясь в Вашингтон на самолете Air Force One, донести сообщение, которое не хотели слышать Киев и европейские союзники", - говорится в публикации.

"Я собираюсь сделать несколько телефонных звонков и рассказать им, что произошло, но у нас была чрезвычайно продуктивная встреча, - сказал Трамп. - Многие пункты были согласованы. Осталось лишь очень мало. Некоторые не такие уж и важные, один, пожалуй, самый важный, но у нас есть очень хороший шанс достичь цели. Мы не достигли цели, но у нас есть очень хороший шанс достичь ее".

«Триумф Путина на Аляске»: Politico проанализировало встречу российского диктатора с Трампом16.08.25, 07:28 • 2734 просмотра

"Сейчас худшие опасения Украины не оправдались - Трамп ничего не раскрыл, по крайней мере публично. Но эти настроения могут быстро измениться в течение выходных, когда Президент Украины Владимир Зеленский начнет собирать воедино то, что Трамп и путин обсудили во время этой почти 3-часовой встречи", - отметило издание.

"Какие именно были нерешенные вопросы?" - замечает издание.

Было много намеков на удовлетворение россии. путин, как пишет издание, перехватил инициативу, выступив первым на трибуне вместе с Трампом, что обычно является привилегией принимающей стороны.

Российский лидер рассказал о "понимании", которого они достигли с Трампом, что, по его словам, может даже открыть двери к прекращению войны, которую он начал.

Затем путин выступил с предупреждением. "Мы ожидаем, что Киев и европейские столицы воспримут все это конструктивно и не будут создавать никаких препятствий, не будут пытаться сорвать запланированный прогресс провокациями или закулисными интригами", - сказал он.

Интервью, которое Трамп затем дал Шону Хэннити из Fox News, не принесло Украине особого утешения, в котором он прямо передал мяч Зеленскому, чтобы тот "сделал это". Он сказал, что, возможно, будет на встрече между украинским лидером и путиным, но не дал полных обязательств, и все же не предоставил никаких подробностей о том, что обсуждалось.

Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16.08.25, 04:33 • 62331 просмотр

"Есть один или два довольно важных пункта, но я думаю, что их можно достичь, - сказал Трамп. - Это действительно зависит от президента Зеленского, сделать это. И я бы также сказал, что европейские страны должны немного поучаствовать".

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал, что Трамп вполне может сказать своим союзникам "держать язык за зубами", как только он сообщит им секретные детали встречи с путиным. Им будет трудно это сделать, особенно если Великобритания, Франция и Германия придут к выводу, что Украине вот-вот скажут принять плохую сделку, пишет издание.

"Мы находимся на ранней стадии игры в покер", - сказал Бенджамин Йенсен, старший научный сотрудник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), в эфире Bloomberg Television.

"Пригласив российского президента на американскую землю и дав ему аудиенцию, Трамп уже обеспечил дипломатическую победу для сильного лидера, который стал международным изгоем за приказ о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году. путин, по всем данным, ничем не уступил взамен", - говорится в публикации.

"Трамп говорил о большой игре накануне саммита, говоря, что он мгновенно поймет, серьезно ли настроен путин, и что он не будет колебаться уйти, если не будет убежден. В конце концов, он прошел по красной дорожке - не всегда по прямой - и хлопнул, когда оживленный путин подошел, чтобы пожать ему руку", - указывает издание.

Как пишет издание, "возможно, учтя уроки предыдущих встреч, когда они оставались без присмотра, без помощников и секретарей, Белый дом объявил, что на этот раз к путину и Трампу присоединятся их высокопоставленные помощники".

И все же через несколько минут после того, как два лидера сошли со взлетной полосы, путина заметили, как он сиял изнутри "Зверя" (Beast), как называют бронированный лимузин, сидя наедине с Трампом, пишет издание.

Президент США выглядел заботливым к своему гостю, призывая путина идти впереди, когда они сошли с трибуны перед журналистами. Российский лидер подчеркивал, что не слышит вопросов, которые ему задают.

"Президент путин, не прекратите ли вы убивать мирных жителей?" - крикнул один репортер. путин поднес руку к уху, но не ответил.

"Эти частные 10 минут были всем, что понадобилось путину, чтобы почувствовать, что перелет через Берингов пролив того стоил", - отмечает издание.

Он находился на Аляске, штате США, который российский царь продал американцам более 150 лет назад, примерно столько же, сколько и сам перелет: четыре часа. Его репортеров из пула угощали "котлетами по-киевски" по дороге, пишет издание.

"Несмотря на теплый прием": Трамп не смог заставить Путина прекратить войну в Украине во время саммита на Аляске - FT16.08.25, 08:29 • 2574 просмотра

Как указывает издание, ветеран-министр иностранных дел путина сергей лавров сыграл свою роль, прибыв в Анкоридж в джинсах и белом свитере с надписью "ссср" черными кириллическими буквами. Ранее того же дня Трамп подчеркнул, что консультировался с автократическим лидером беларуси александром лукашенко, отмечает издание.

Это был тревожный сигнал для многих традиционных союзников США. лукашенко, которого республиканская администрация президента Джорджа Буша-младшего назвала "последним диктатором в Европе", является ближайшим союзником путина и находится под международными санкциями, в том числе со стороны США. Казалось, что ничего из этого не беспокоило Трампа, который сказал, что они прекрасно пообщались, пишет издание.

путин в Анкоридже не скупился на лесть, уделяя особое внимание отношениям с США как с соседом россии, разделенным всего несколькими километрами воды через Берингов пролив.

"Когда мы встретились, вышли из самолетов, я сказал: "Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас живым и здоровым". И это звучит очень по-соседски, по моему мнению, добро, - сказал он собравшимся журналистам. - Мы близкие соседи, это факт".

"Он мало упоминал об украинском соседе, к которому вторглась россия", - говорится в публикации.

"В день, отмеченный памятными образами, хотя в конечном итоге окутанный загадкой, наступил показательный момент ясности. путин, который находится у власти более четверти века, изучал английский язык, но редко прибегает к тому, чтобы говорить на нем публично", - заметило издание.

Еще до того, как он приземлился на Аляске, как пишет издание, было понятно, что путин уже готовится к очередной встрече с Трампом, на этот раз на российской земле. Так же, как он открыл брифинг для журналистов, он также нашел способ его завершить.

"В следующий раз в москве", - предложил путин на английском.

"О, это интересно, - ответил Трамп. - Меня немного покритикуют, но я могу представить, что это возможно".

"Прекращения огня не будет": BBC рассмотрело ключевые моменты встречи Трампа и Путина на Аляске16.08.25, 07:58 • 4498 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Беларусь
Джордж Буш-младший
Самолет президента США
Немецкая волна
Всемирный банк
Хельсинки
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Голос Америки
Всемирная организация здравоохранения
Bloomberg L.P.
НАТО
Франк-Вальтер Штайнмайер
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Дональд Трамп
Джон Кирби
Чак Шумер
Техас
Англия
Великобритания
Германия
Олаф Шольц
Сан-Франциско
Си Цзиньпин
Джо Байден
Хакан Фидан
Анкара
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Япония
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев