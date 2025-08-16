Красная дорожка для путина, никакого прекращения огня для Трампа: Bloomberg подытожило саммит на Аляске

То, о чем глава кремля владимир путин и президент США Дональд Трамп говорили на заднем сиденье президентского лимузина США во время короткой поездки на их самую долгую официальную встречу, вероятно, останется тайной, говорится в статье Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, многое два президента не сказали после безрезультатного саммита на Аляске - самое главное, что они не упомянули о прекращении огня в войне россии в Украине, что было заявленной целью Трампа, когда он вступал в переговоры. Их встреча, как указано, завершилась одной из самых коротких пресс-конференций, которые когда-либо проводил Трамп.

"Долгожданное событие удивило отсутствием фейерверков и необычной сдержанностью вольного президента, которого путин затмил в Хельсинки семь лет назад", отмечает издание. На этот раз они не ответили на вопросы переполненного зала журналистов в Анкоридже, "оставив их размышлять о деталях интригующей сделки, о которой пара упомянула, но держала в тайне".

"Опасения заключались в том, что Украина будет продана. Импликация заключалась в том, что Трамп планировал, возвращаясь в Вашингтон на самолете Air Force One, донести сообщение, которое не хотели слышать Киев и европейские союзники", - говорится в публикации.

"Я собираюсь сделать несколько телефонных звонков и рассказать им, что произошло, но у нас была чрезвычайно продуктивная встреча, - сказал Трамп. - Многие пункты были согласованы. Осталось лишь очень мало. Некоторые не такие уж и важные, один, пожалуй, самый важный, но у нас есть очень хороший шанс достичь цели. Мы не достигли цели, но у нас есть очень хороший шанс достичь ее".

"Сейчас худшие опасения Украины не оправдались - Трамп ничего не раскрыл, по крайней мере публично. Но эти настроения могут быстро измениться в течение выходных, когда Президент Украины Владимир Зеленский начнет собирать воедино то, что Трамп и путин обсудили во время этой почти 3-часовой встречи", - отметило издание.

"Какие именно были нерешенные вопросы?" - замечает издание.

Было много намеков на удовлетворение россии. путин, как пишет издание, перехватил инициативу, выступив первым на трибуне вместе с Трампом, что обычно является привилегией принимающей стороны.

Российский лидер рассказал о "понимании", которого они достигли с Трампом, что, по его словам, может даже открыть двери к прекращению войны, которую он начал.

Затем путин выступил с предупреждением. "Мы ожидаем, что Киев и европейские столицы воспримут все это конструктивно и не будут создавать никаких препятствий, не будут пытаться сорвать запланированный прогресс провокациями или закулисными интригами", - сказал он.

Интервью, которое Трамп затем дал Шону Хэннити из Fox News, не принесло Украине особого утешения, в котором он прямо передал мяч Зеленскому, чтобы тот "сделал это". Он сказал, что, возможно, будет на встрече между украинским лидером и путиным, но не дал полных обязательств, и все же не предоставил никаких подробностей о том, что обсуждалось.

"Есть один или два довольно важных пункта, но я думаю, что их можно достичь, - сказал Трамп. - Это действительно зависит от президента Зеленского, сделать это. И я бы также сказал, что европейские страны должны немного поучаствовать".

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, сказал, что Трамп вполне может сказать своим союзникам "держать язык за зубами", как только он сообщит им секретные детали встречи с путиным. Им будет трудно это сделать, особенно если Великобритания, Франция и Германия придут к выводу, что Украине вот-вот скажут принять плохую сделку, пишет издание.

"Мы находимся на ранней стадии игры в покер", - сказал Бенджамин Йенсен, старший научный сотрудник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), в эфире Bloomberg Television.

"Пригласив российского президента на американскую землю и дав ему аудиенцию, Трамп уже обеспечил дипломатическую победу для сильного лидера, который стал международным изгоем за приказ о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году. путин, по всем данным, ничем не уступил взамен", - говорится в публикации.

"Трамп говорил о большой игре накануне саммита, говоря, что он мгновенно поймет, серьезно ли настроен путин, и что он не будет колебаться уйти, если не будет убежден. В конце концов, он прошел по красной дорожке - не всегда по прямой - и хлопнул, когда оживленный путин подошел, чтобы пожать ему руку", - указывает издание.

Как пишет издание, "возможно, учтя уроки предыдущих встреч, когда они оставались без присмотра, без помощников и секретарей, Белый дом объявил, что на этот раз к путину и Трампу присоединятся их высокопоставленные помощники".

И все же через несколько минут после того, как два лидера сошли со взлетной полосы, путина заметили, как он сиял изнутри "Зверя" (Beast), как называют бронированный лимузин, сидя наедине с Трампом, пишет издание.

Президент США выглядел заботливым к своему гостю, призывая путина идти впереди, когда они сошли с трибуны перед журналистами. Российский лидер подчеркивал, что не слышит вопросов, которые ему задают.

"Президент путин, не прекратите ли вы убивать мирных жителей?" - крикнул один репортер. путин поднес руку к уху, но не ответил.

"Эти частные 10 минут были всем, что понадобилось путину, чтобы почувствовать, что перелет через Берингов пролив того стоил", - отмечает издание.

Он находился на Аляске, штате США, который российский царь продал американцам более 150 лет назад, примерно столько же, сколько и сам перелет: четыре часа. Его репортеров из пула угощали "котлетами по-киевски" по дороге, пишет издание.

Как указывает издание, ветеран-министр иностранных дел путина сергей лавров сыграл свою роль, прибыв в Анкоридж в джинсах и белом свитере с надписью "ссср" черными кириллическими буквами. Ранее того же дня Трамп подчеркнул, что консультировался с автократическим лидером беларуси александром лукашенко, отмечает издание.

Это был тревожный сигнал для многих традиционных союзников США. лукашенко, которого республиканская администрация президента Джорджа Буша-младшего назвала "последним диктатором в Европе", является ближайшим союзником путина и находится под международными санкциями, в том числе со стороны США. Казалось, что ничего из этого не беспокоило Трампа, который сказал, что они прекрасно пообщались, пишет издание.

путин в Анкоридже не скупился на лесть, уделяя особое внимание отношениям с США как с соседом россии, разделенным всего несколькими километрами воды через Берингов пролив.

"Когда мы встретились, вышли из самолетов, я сказал: "Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас живым и здоровым". И это звучит очень по-соседски, по моему мнению, добро, - сказал он собравшимся журналистам. - Мы близкие соседи, это факт".

"Он мало упоминал об украинском соседе, к которому вторглась россия", - говорится в публикации.

"В день, отмеченный памятными образами, хотя в конечном итоге окутанный загадкой, наступил показательный момент ясности. путин, который находится у власти более четверти века, изучал английский язык, но редко прибегает к тому, чтобы говорить на нем публично", - заметило издание.

Еще до того, как он приземлился на Аляске, как пишет издание, было понятно, что путин уже готовится к очередной встрече с Трампом, на этот раз на российской земле. Так же, как он открыл брифинг для журналистов, он также нашел способ его завершить.

"В следующий раз в москве", - предложил путин на английском.

"О, это интересно, - ответил Трамп. - Меня немного покритикуют, но я могу представить, что это возможно".

