«Триумф Путина на Аляске»: Politico проанализировало встречу российского диктатора с Трампом

15 августа, 23:06 • 48777 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 76081 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 45410 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 42290 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 40542 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 102266 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170723 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83980 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158328 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56712 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 13108 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 10459 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo01:12 • 13724 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 56830 просмотра
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписьюPhoto02:33 • 6724 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170725 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 151395 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158330 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 175607 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 260979 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 3752 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 110960 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 192400 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 138252 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 152377 просмотра
«Триумф Путина на Аляске»: Politico проанализировало встречу российского диктатора с Трампом

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

Российский диктатор Владимир Путин был доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Politico отмечает, что Путин получил максимум от этой встречи, не согласившись на серьезные уступки.

«Триумф Путина на Аляске»: Politico проанализировало встречу российского диктатора с Трампом

российский диктатор владимир путин имел веские основания выглядеть довольным своей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своей статье пишет международный обозреватель Politico Джейми Деттмер, сообщает УНН.

Детали

Он отмечает, что с момента, когда Трамп и путин вышли из самолетов на авиабазе вблизи Анкориджа, их публичное общение было заметно дружественным - президент США аплодировал российскому правителю, они обменивались улыбками, похлопали друг друга по плечу, оживленно и "заметно дружественно" разговаривали на красной дорожке.

А потом, после полета американских военных, несмотря на протокол, путин неожиданно сел в автомобиль президента США - чтобы разделить поездку на лимузине на судьбоносный саммит

- говорится в материале.

Указывается, что российский лидер казался довольным, "и это было вполне логичным". Подготовка к саммиту сопровождалась многочисленными тревожными прогнозами от чиновников, дипломатов и экспертов: росли опасения, что путин "перехитрит" Трампа, что позволит ему сделать гигантские шаги в продвижении своей цели – покорить Украину, вернуть ей статус российского вассала – и разбить и без того хрупкий западный альянс, поставив Америку в конфликт с Киевом и ее европейскими союзниками.

Хотя этого не произошло, и Украина не была продана, путин, похоже, все же получил максимум от этой встречи. Он прибыл на встречу, несмотря на то, что является разыскиваемым за военные преступления, и был встречен на американской земле как друг, а не как лидер государства-изгоя, вторгшегося на территорию суверенного соседа

- пишет автор.

По его словам, путин "получил все это, не согласившись заранее на какие-либо серьезные уступки, включая прекращение огня, – и покинул Анкоридж, не согласившись на перемирие".

"Несмотря на то, что Трамп во время их совместной пресс-конференции заявил, что его российский коллега стремится спасти тысячи жизней. Очевидно, не очень", - резюмирует журналист.

Напомним

Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с владимиром путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского.

