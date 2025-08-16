«Триумф Путина на Аляске»: Politico проанализировало встречу российского диктатора с Трампом

российский диктатор владимир путин имел веские основания выглядеть довольным своей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своей статье пишет международный обозреватель Politico Джейми Деттмер, сообщает УНН.

Детали

Он отмечает, что с момента, когда Трамп и путин вышли из самолетов на авиабазе вблизи Анкориджа, их публичное общение было заметно дружественным - президент США аплодировал российскому правителю, они обменивались улыбками, похлопали друг друга по плечу, оживленно и "заметно дружественно" разговаривали на красной дорожке.

А потом, после полета американских военных, несмотря на протокол, путин неожиданно сел в автомобиль президента США - чтобы разделить поездку на лимузине на судьбоносный саммит - говорится в материале.

Указывается, что российский лидер казался довольным, "и это было вполне логичным". Подготовка к саммиту сопровождалась многочисленными тревожными прогнозами от чиновников, дипломатов и экспертов: росли опасения, что путин "перехитрит" Трампа, что позволит ему сделать гигантские шаги в продвижении своей цели – покорить Украину, вернуть ей статус российского вассала – и разбить и без того хрупкий западный альянс, поставив Америку в конфликт с Киевом и ее европейскими союзниками.

Хотя этого не произошло, и Украина не была продана, путин, похоже, все же получил максимум от этой встречи. Он прибыл на встречу, несмотря на то, что является разыскиваемым за военные преступления, и был встречен на американской земле как друг, а не как лидер государства-изгоя, вторгшегося на территорию суверенного соседа - пишет автор.

По его словам, путин "получил все это, не согласившись заранее на какие-либо серьезные уступки, включая прекращение огня, – и покинул Анкоридж, не согласившись на перемирие".

"Несмотря на то, что Трамп во время их совместной пресс-конференции заявил, что его российский коллега стремится спасти тысячи жизней. Очевидно, не очень", - резюмирует журналист.

Напомним

Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с владимиром путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского.

"Десять из десяти": Трамп оценил саммит с путиным на Аляске