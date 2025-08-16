«Триумф Путина на Аляске»: Politico проанализировало встречу российского диктатора с Трампом
Киев • УНН
Российский диктатор Владимир Путин был доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Politico отмечает, что Путин получил максимум от этой встречи, не согласившись на серьезные уступки.
российский диктатор владимир путин имел веские основания выглядеть довольным своей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своей статье пишет международный обозреватель Politico Джейми Деттмер, сообщает УНН.
Детали
Он отмечает, что с момента, когда Трамп и путин вышли из самолетов на авиабазе вблизи Анкориджа, их публичное общение было заметно дружественным - президент США аплодировал российскому правителю, они обменивались улыбками, похлопали друг друга по плечу, оживленно и "заметно дружественно" разговаривали на красной дорожке.
А потом, после полета американских военных, несмотря на протокол, путин неожиданно сел в автомобиль президента США - чтобы разделить поездку на лимузине на судьбоносный саммит
Указывается, что российский лидер казался довольным, "и это было вполне логичным". Подготовка к саммиту сопровождалась многочисленными тревожными прогнозами от чиновников, дипломатов и экспертов: росли опасения, что путин "перехитрит" Трампа, что позволит ему сделать гигантские шаги в продвижении своей цели – покорить Украину, вернуть ей статус российского вассала – и разбить и без того хрупкий западный альянс, поставив Америку в конфликт с Киевом и ее европейскими союзниками.
Хотя этого не произошло, и Украина не была продана, путин, похоже, все же получил максимум от этой встречи. Он прибыл на встречу, несмотря на то, что является разыскиваемым за военные преступления, и был встречен на американской земле как друг, а не как лидер государства-изгоя, вторгшегося на территорию суверенного соседа
По его словам, путин "получил все это, не согласившись заранее на какие-либо серьезные уступки, включая прекращение огня, – и покинул Анкоридж, не согласившись на перемирие".
"Несмотря на то, что Трамп во время их совместной пресс-конференции заявил, что его российский коллега стремится спасти тысячи жизней. Очевидно, не очень", - резюмирует журналист.
Напомним
Президент США Дональд Трамп рассказал о трехчасовой встрече с владимиром путиным на Аляске, заявив, что достигнут значительный прогресс, хотя официального соглашения заключено не было. Теперь, по его словам, все зависит от действий украинского президента Владимира Зеленского.
