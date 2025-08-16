"Прекращения огня не будет": BBC рассмотрело ключевые моменты встречи Трампа и Путина на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин покинули Аляску, не достигнув соглашения о прекращении огня в Украине. После почти трехчасовой встречи лидеры сделали совместное заявление для СМИ, прежде чем уйти. В частности, Трамп сделал заявление, прежде чем уйти, но не отвечая на ключевые вопросы.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Нет соглашения, пока не будет соглашения - сказал Дональд Трамп в начале своих выступлений после саммита здесь, в Анкоридже.

Это был окольный способ признать, что после нескольких часов переговоров соглашения нет. Нет прекращения огня. Ничего ощутимого, о чем можно было бы сообщить. Президент сказал, что они с Владимиром Путиным достигли "некоторого большого прогресса", но с небольшими подробностями о том, каким он может быть.

Трамп проделал долгий путь, без больших результатов. По крайней мере, европейские союзники Америки и украинские чиновники могут быть утешены тем, что глава Белого дома не предлагал односторонних уступок или соглашений, которые могли бы подорвать будущие переговоры.

Похоже, что Трамп - человек, который любит рекламировать себя как миротворца и заключающего сделки, - покинет Аляску ни тем, ни другим.

Также нет никаких признаков того, что будущий саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится. Несмотря на шутку Путина об их следующей встрече "в следующий раз в Москве".

Хотя Трамп имел меньше на кону во время этих переговоров, чем Украина или Россия, это все равно повредит его внутреннему и международному престижу после предыдущих обещаний, что эта встреча имеет лишь 25% шансов на провал.

Более того, президенту пришлось претерпеть очевидное оскорбление, - Трамп молчал, когда Путин начал пресс-конференцию с пространных вступительных замечаний. Это было существенное отличие от обычной рутины в Овальном кабинете, когда президент США обычно проводит заседания, пока его иностранный коллега наблюдает без комментариев.

Хотя Аляска является территорией США, Путин, кажется, больше чувствовал себя дома на территории, которую его чиновники любят называть "русской Америкой" до ее продажи США в 19 веке. Это может раздражать американского президента в ближайшие дни, как и освещение в прессе, которое представит этот саммит как провал.

Главный вопрос сейчас:

Решит ли все же Трамп ввести свои новые санкции против России в качестве наказания.

Трамп: Россия передала список украинских военнопленных для обмена

Президент частично обсудил этот вопрос в дружественном интервью Fox News перед отлетом, сказав, что рассмотрит такой шаг "возможно, через две недели, три недели". Но учитывая, что президент пообещал "серьезные последствия", если Россия не будет двигаться к прекращению огня, такой неконкретный ответ может вызвать больше вопросов, чем ответов.

В зале чувствовалось очевидное удивление, когда президенты Трамп и Путин покинули трибуну сразу после выступлений – не ответив ни на один вопрос.

Члены российской делегации также быстро покинули зал, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Это четкие признаки того, что когда дело доходит до войны в Украине, Дональд Трамп и Владимир Путин все еще имеют существенные расхождения во мнениях. В частности, Дональд Трамп настаивал на прекращении огня с Россией. Путин ему этого не дал.

Ранее в тот же день царила совсем другая атмосфера. Президент Трамп расстелил красную дорожку для Владимира Путина, отнесясь к лидеру Кремля как к почетному гостю.

Российский президент получил свой момент в центре внимания геополитического сознания, разделив сцену с лидером самой могущественной страны мира.

Ранее Трамп угрожал более жестким подходом к России, ультиматумами, дедлайнами и предупреждениями о дальнейших санкциях, если Москва проигнорирует призывы к прекращению огня.

«Триумф Путина на Аляске»: Politico проанализировало встречу российского диктатора с Трампом

Какова ситуация для Украины

То, что только что произошло в Анкоридже, может показаться многим антикульминационным, но в Киеве будут вздохи облегчения от того, что не было объявлено ни одной "сделки", которая стоила бы Украине территории.

Народ Украины также будет знать, что все их ключевые соглашения с Россией в конечном итоге разорваны. Поэтому даже если бы об одной из них было объявлено здесь, в Анкоридже, они были бы скептически настроены.

Однако украинцев встревожит то, что во время совместного выступления перед СМИ Владимир Путин снова рассказал о "коренных причинах" конфликта и заявил, что только их устранение приведет к длительному миру. В переводе с кремлевского жаргона это означает, что он все еще решительно настроен продолжать первоначальную цель своей "специальной военной операции" – демонтаж Украины как независимого государства.

Три с половиной года усилий Запада не смогли заставить его изменить свое мнение, и это теперь подытоживает саммит на Аляске. Неопределенность, которая сохраняется после встречи, также вызывает беспокойство.

Что будет дальше? Будут ли продолжаться атаки России непрерывно?

Последние несколько месяцев наблюдались ряд западных дедлайнов, которые приходили и уходили без последствий, и угроз, которые так и не были выполнены. Украинцы рассматривают это как приглашение для Путина продолжить свои атаки. Они могут воспринимать очевидное отсутствие прогресса, достигнутого в Анкоридже, в таком же свете.

Мелания Трамп написала Путину о похищенных украинских детях: письмо передал сам президент США