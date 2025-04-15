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The Guardian

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Представлено факели зимової Олімпіади-2026: інновації, дизайн та екологічність

Київ • УНН

 • 2876 перегляди

Офіційно презентовано факели зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026. Факели виготовлені з перероблених матеріалів та працюють на біопаливі.

Представлено факели зимової Олімпіади-2026: інновації, дизайн та екологічність

Факели зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026 офіційно представили, повідомили у Національному олімпійському комітеті України, пише УНН.

Деталі

Факел під назвою Essential - це поєднання інновацій, сучасного дизайну та сталого підходу. Його форма, як вказано, уособлює енергію Олімпійського та Паралімпійського вогню.

Презентація відбулася одночасно у двох куточках світу - Мілані (Triennale di Milano) та японській Осаці (Expo 2025).

Олімпійський факел - у відтінках неба, що символізують рух, надію та перетворення.

Паралімпійський факел - у мідних тонах, натхненних силою та відвагою параатлетів.

"Факели мають дзеркальне, перламутрове покриття, виконані з легких, перероблених матеріалів та працюють на біопаливі з відновлюваних джерел. Кожен із факелів можна заправити до 10 разів - це крок до сталого майбутнього", - розповіли у НОК України.

Уперше конструкція факела залишається відкритою, дозволяючи побачити, як утворюється вогонь. Це не просто об’єкт - це символ єдності, спадщини й сили людського духу.

Після Ігор факел поповнить колекцію Олімпійського музею в Лозанні, залишивши по собі історію сталості та інновацій.

Доповнення

Зимова Олімпіада 2026 року пройде впродовж 6-22 лютого в Італії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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