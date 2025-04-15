Представлены факелы зимней Олимпиады-2026: инновации, дизайн и экологичность
Киев • УНН
Официально представлены факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Милан-Кортина 2026. Факелы изготовлены из переработанных материалов и работают на биотопливе.
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Милан-Кортина 2026 официально представили, сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, пишет УНН.
Детали
Факел под названием Essential - это сочетание инноваций, современного дизайна и устойчивого подхода. Его форма, как указано, олицетворяет энергию Олимпийского и Паралимпийского огня.
Презентация состоялась одновременно в двух уголках мира - Милане (Triennale di Milano) и японской Осаке (Expo 2025).
Олимпийский факел - в оттенках неба, символизирующих движение, надежду и преобразование.
Паралимпийский факел - в медных тонах, вдохновленных силой и отвагой параатлетов.
"Факелы имеют зеркальное, перламутровое покрытие, выполнены из легких, переработанных материалов и работают на биотопливе из возобновляемых источников. Каждый из факелов можно заправить до 10 раз - это шаг к устойчивому будущему", - рассказали в НОК Украины.
Впервые конструкция факела остается открытой, позволяя увидеть, как образуется огонь. Это не просто объект - это символ единства, наследия и силы человеческого духа.
После Игр факел пополнит коллекцию Олимпийского музея в Лозанне, оставив после себя историю устойчивости и инноваций.
Дополнение
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в течение 6-22 февраля в Италии.