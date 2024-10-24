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Помер Джеффрі Кейпс: легенда британського спорту, двічі визнаний найсильнішою людиною у світі

Київ • УНН

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Британський рекордсмен у штовханні ядра Джефф Кейпс пішов з життя у віці 75 років. Він був двічі найсильнішою людиною світу, тричі найсильнішою людиною Європи.

Помер Джеффрі Кейпс: легенда британського спорту, двічі визнаний найсильнішою людиною у світі

Джефф Кейпс виступав на трьох Олімпійських іграх, змагаючись у штовханні ядра і двічі завоювавши титул найсильнішої людини планети. З Великої Британії надійшла сумна звістка про його смерть.

Пише УНН із посиланням на Top-Fight та BBC.

Джефф Кейпс, британський рекордсмен у штовханні ядра і двічі найсильніша людина світу, помер у віці 75 років, у середу 24 жовтня. Про це повідомила його родина. Подробиці про причини смерті видатного британського спортсмена не розголошуються.

Уродженець Холбіча, Лінкольншир, він був одним з найкращих штовхальників ядра в історії Сполученого Королівства.

У 1980 році Кейпс встановив рекорд із найдовшого штовхання ядра із відстанню 21,68 м. Британець став однією з провідних фігур у світі стронгмену, завоювавши титул найсильнішої людини світу в 1983 і 1985 роках. Крім того, він тричі ставав найсильнішою людиною Європи (1980, 1982, 1984).

Маючи зріст 198 см і вагу понад 150 кг, Кейпс повинен був підтримувати своє тіло в ідеальному стані, і це включало неймовірну кількість їжі. Щоб підготуватися до змагань у штовханні ядра, а згодом і до світу стронгмену, йому довелося споживати в чотири рази більше середньодобової норми калорій звичайної людини.

У своєму знаменитому інтерв'ю BBC в 1976 році Кейпс розповів, що йому доводилося їсти величезну кількість їжі щодня, щоб мати достатньо енергії для важких тренувань. Під час цього інтерв'ю він розповів, що його денна норма харчування містить 12 000 калорій.

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Джефф Кейпс щодня присвячував п'ять годин важким тренуванням, переважно підняттю важких предметів. За тиждень він міг підняти 120 тонн, що еквівалентно вазі 18 двоповерхових автобусів. Цей величезний обсяг тренувань підготував його до змагань, де він показав свою силу перед усім світом.

Ще відомо, що Кейпс жив у селі Сток-Рочфорд у Лінкольнширі, мав двох дітей, а також онуків.

Таокж він 10 років служив поліцейським у Кембриджширі, заробляючи 9,50 фунтів стерлінгів на тиждень.

Перед Олімпіадою 1980 року в москві після Кейпс подав у відставку, щоб бойкотувати Ігри після вторгнення ссср в Афганістан. 

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