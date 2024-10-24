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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер Джеффри Кейпс: легенда британского спорта, дважды признанный самым сильным человеком в мире

Умер Джеффри Кейпс: легенда британского спорта, дважды признанный самым сильным человеком в мире

Киев  •  УНН

09:48 • 5324 просмотра

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Британский рекордсмен в толкании ядра Джефф Кейпс ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он был дважды самым сильным человеком мира, трижды самым сильным человеком Европы.

Джефф Кейпс выступал на трех Олимпийских играх, соревнуясь в толкании ядра и дважды завоевав титул сильнейшего человека планеты. Из Великобритании пришла печальная весть о его смерти.

Пишет УНН со ссылкой на Top-Fight и BBC.

Джефф Кейпс, британский рекордсмен в толкании ядра и дважды сильнейший человек мира, умер в возрасте 75 лет, в среду 24 октября. Об этом сообщила его семья. Подробности о причинах смерти выдающегося британского спортсмена не разглашаются.

Уроженец Холбича, Линкольншир, он был одним из лучших толкателей ядра в истории Соединенного Королевства.

В 1980 году Кейпс установил рекорд по самому длинному толканию ядра с расстоянием 21,68 м. Британец стал одной из ведущих фигур в мире стронгмена, завоевав титул сильнейшего человека мира в 1983 и 1985 годах. Кроме того, он трижды становился сильнейшим человеком Европы (1980, 1982, 1984).

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Имея рост 198 см и вес более 150 кг, Кейпс должен был поддерживать свое тело в идеальном состоянии, и это включало невероятное количество пищи. Чтобы подготовиться к соревнованиям в толкании ядра, а впоследствии и к миру стронгменов, ему пришлось потреблять в четыре раза больше среднесуточной нормы калорий обычного человека.

В своем знаменитом интервью BBC в 1976 году Кейпс рассказал, что ему приходилось есть огромное количество пищи каждый день, чтобы иметь достаточно энергии для тяжелых тренировок. Во время этого интервью он рассказал, что его дневная норма питания содержит 12 000 калорий.

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Джефф Кейпс ежедневно посвящал пять часов тяжелым тренировкам, преимущественно поднятию тяжестей. За неделю он мог поднять 120 тонн, что эквивалентно весу 18 двухэтажных автобусов. Этот огромный объем тренировок подготовил его к соревнованиям, где он показал свою силу перед всем миром.

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Еще известно, что Кейпс жил в деревне Сток-Рочфорд в Линкольншире, имел двоих детей, а также внуков.

Также он 10 лет служил полицейским в Кембриджшире, зарабатывая 9,50 фунтов стерлингов в неделю.

Перед Олимпиадой 1980 года в москве после Кейпс подал в отставку, чтобы бойкотировать Игры после вторжения ссср в Афганистан. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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