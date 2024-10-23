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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Звезда "Спасателей Малибу" Майкл Ньюман умер после длительной борьбы с болезнью Паркинсона

Звезда "Спасателей Малибу" Майкл Ньюман умер после длительной борьбы с болезнью Паркинсона

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 12:39  •  3783 просмотра

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Майкл Ньюман, единственный настоящий спасатель в сериале «Спасатели Малибу», умер в 68 лет после 18-летней борьбы с болезнью Паркинсона. Он был единственным актером, который появился во всех 9 сезонах шоу.

Мир развлечений оплакивает смерть Майкла Ньюмана, культового спасателя из "Спасателей Малибу". Он умер в возрасте 68 лет, в минувшее воскресенье, после 18-летней борьбы с болезнью Паркинсона.

Пишет УНН с ссылкой на издание People и Spiegel.

Детали

Ньюман был единственным обученным спасателем в актерском составе сериала о спасателях и спасательницах на пляже Малибу. Наряду с Дэвидом Хассельхоффом, сыгравшим главного героя Митча Бьюкеннона, он был единственным, кто появился в каждом из девяти оригинальных сезонов "Спасателей Малибу".

Ньюман был больше чем актер. Он был единственным членом актерского состава, который на самом деле был спасателем.

Ньюман был воином. Он спас мне жизнь по меньшей мере четыре раза

 - пишет Хассельхофф.

Ньюман в совершенстве овладел переходом со скоростного катера "Скарабей" на гидроциклы и никогда не боялся воды.

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Актер перенес свою страсть помогать другим и на экран, и в реальную жизнь, поскольку совмещал свою телевизионную карьеру с работой пожарного, посвятив 25 лет защите своей общины.

- пишущие люди

Справочно

Ньюман, который также работал пожарным, должен был быть лишь консультантом в сериале, обучая актеров приемам спасения.

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В первом сезоне "Спасателей Малибу", который изначально был отменен телеканалом NBC в 1990 году, Майкл Ньюман играл лишь небольшую гостевую роль. Однако сериал впоследствии достиг успеха, а Ньюман, со временем, стал отличным актером. В последующих частях персонаж Ньюмана стал более важным для сюжета, и, начиная с шестого сезона (транслировавшегося в США в 1995/96), его имя также упоминалось во вступительных титрах.

Джон Эштон, актер фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз", умер в возрасте 76 лет30 сентября 2024, 12:52 • 12280 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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