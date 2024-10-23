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Зірка "Рятувальників Малібу" Майкл Ньюман помер після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона

Київ • УНН

 • 14694 перегляди

Майкл Ньюман, єдиний справжній рятувальник у серіалі "Рятувальники Малібу", помер у 68 років після 18-річної боротьби з хворобою Паркінсона. Він був єдиним актором, який з'явився у всіх 9 сезонах шоу.

Зірка "Рятувальників Малібу" Майкл Ньюман помер після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона

Світ розваг оплакує смерть Майкла Ньюмана, культового рятувальника з "Рятувальників Малібу". Він помер у віці 68 років, минулої неділі, після 18-річної боротьби з хворобою Паркінсона.

Пише УНН із посиланням на видання People та Spiegel.

Деталі

Ньюман був єдиним навченим рятувальником в акторському складі серіалу про рятувальників і рятувальниць на пляжі Малібу. Размо з Девідом Хассельхоффом, який зіграв головного героя Мітча Б'юкеннона, він був єдиним, хто з'явився в кожному з дев'яти оригінальних сезонів "Рятувальників Малібу".

Ньюман був більше ніж актором. Він був єдиним членом акторського складу, який насправді був рятувальником.

Ньюман був воїном. Він врятував мені життя щонайменше чотири рази

 - пише Хассельхофф.

Ньюман досконало опанував перехід зі швидкісного катера "Скарабей" на гідроцикли і ніколи не боявся води.

Актор переніс свою пристрасть допомагати іншим і на екран, і в реальне життя, оскільки поєднував свою телевізійну кар’єру з роботою пожежника, присвятивши 25 років захисту своєї громади.

– пише People

Довідково

Ньюман, який також працював пожежником, мав бути лише консультантом у серіалі, навчаючи акторів прийомам порятунку.

У першому сезоні "Рятувальників Малібу", який спочатку був скасований телеканалом NBC у 1990 році, Майкл Ньюман грав лише невелику гостьову роль. Однак серіал згодом досяг успіху, а Ньюман, з часом, став чудовим актором. У наступних частинах персонаж Ньюмана став більш важливим для сюжету, і, починаючи з шостого сезону (що транслювався в США в 1995/96), його ім'я також згадувалося у вступних титрах.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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