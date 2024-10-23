Зірка "Рятувальників Малібу" Майкл Ньюман помер після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона
Київ • УНН
Майкл Ньюман, єдиний справжній рятувальник у серіалі "Рятувальники Малібу", помер у 68 років після 18-річної боротьби з хворобою Паркінсона. Він був єдиним актором, який з'явився у всіх 9 сезонах шоу.
Світ розваг оплакує смерть Майкла Ньюмана, культового рятувальника з "Рятувальників Малібу". Він помер у віці 68 років, минулої неділі, після 18-річної боротьби з хворобою Паркінсона.
Пише УНН із посиланням на видання People та Spiegel.
Деталі
Ньюман був єдиним навченим рятувальником в акторському складі серіалу про рятувальників і рятувальниць на пляжі Малібу. Размо з Девідом Хассельхоффом, який зіграв головного героя Мітча Б'юкеннона, він був єдиним, хто з'явився в кожному з дев'яти оригінальних сезонів "Рятувальників Малібу".
Ньюман був більше ніж актором. Він був єдиним членом акторського складу, який насправді був рятувальником.
Ньюман був воїном. Він врятував мені життя щонайменше чотири рази
Ньюман досконало опанував перехід зі швидкісного катера "Скарабей" на гідроцикли і ніколи не боявся води.
Актор переніс свою пристрасть допомагати іншим і на екран, і в реальне життя, оскільки поєднував свою телевізійну кар’єру з роботою пожежника, присвятивши 25 років захисту своєї громади.
Довідково
Ньюман, який також працював пожежником, мав бути лише консультантом у серіалі, навчаючи акторів прийомам порятунку.
У першому сезоні "Рятувальників Малібу", який спочатку був скасований телеканалом NBC у 1990 році, Майкл Ньюман грав лише невелику гостьову роль. Однак серіал згодом досяг успіху, а Ньюман, з часом, став чудовим актором. У наступних частинах персонаж Ньюмана став більш важливим для сюжету, і, починаючи з шостого сезону (що транслювався в США в 1995/96), його ім'я також згадувалося у вступних титрах.
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