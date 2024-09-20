Спортсмени, які посіли з 4 по 6 місце на Олімпіаді в Парижі, отримають по 250-150 тис. грн - Кабмін
Київ • УНН
Кабмін встановив розміри винагород для спортсменів та тренерів за 4-6 місця на Олімпіаді-2024 у Парижі. За 4 місце - 250 тис. грн, за 5-е - 200 тис. грн, за 6-е - 150 тис. грн.
Кабінет міністрів визначив розмір винагород для спортсменів та їх тренерів, які зайняли 4 - 6 місця на XXXIII літніх Олімпійських іграх у Парижі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Доручено Міністерству молоді та спорту здійснити у 2024 році виплату винагород спортсменам, які зайняли четверте - шосте місця на XXXIII літніх Олімпійських іграх, що відбулися 26 липня - 11 серпня 2024 у м. Парижі (Французька Республіка), та їх тренерам у таких розмірах: четверте місце - 250 тис. гривень, пʼяте місце - 200 тис. гривень, шосте місце - 150 тис. гривень
Доповнення
Як заявили у Мінмолодьспорту на Іграх 29 українських спортсменів посіли місця з четвертого по шосте. Вони отримали дипломи від Міжнародного олімпійського комітету.
Нагадаємо
Україна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Три золоті нагороди стали найкращим результатом країни за останні 12 років на рівні Олімпіад.