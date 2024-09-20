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Спортсмены, занявшие с 4 по 6 место на Олимпиаде в Париже, получат по 250-150 тыс. грн - Кабмин

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 12:14  •  4168 просмотра

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Кабмин установил размеры вознаграждений для спортсменов и тренеров за 4-6 места на Олимпиаде-2024 в Париже. За 4 место - 250 тыс. грн, за 5-е - 200 тыс. грн, за 6-е - 150 тыс. грн.

Кабинет министров определил размер вознаграждений для спортсменов и их тренеров, которые заняли 4 - 6 места на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Поручено Министерству молодежи и спорта осуществить в 2024 году выплату вознаграждений спортсменам, занявшим четвертое - шестое места на XXXIII летних Олимпийских играх, состоявшихся 26 июля - 11 августа 2024 года в г. Париже (Французская Республика), и их тренерам в следующих размерах: четвертое место - 250 тыс. гривен, пятое место - 200 тыс. гривен, шестое место - 150 тыс. гривен

- сообщил Мельничук.

Дополнение

Как заявили в Минмолодьспорта на Играх 29 украинских спортсменов заняли места с четвертого по шестое. Они получили дипломы от Международного олимпийского комитета.

Напомним,

Украина завоевала 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Три золотые награды стали лучшим результатом страны за последние 12 лет на уровне Олимпиад.

Павел Башинский

Павел Башинский

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