Спортсмены, занявшие с 4 по 6 место на Олимпиаде в Париже, получат по 250-150 тыс. грн - Кабмин

Кабинет министров определил размер вознаграждений для спортсменов и их тренеров, которые заняли 4 - 6 места на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Поручено Министерству молодежи и спорта осуществить в 2024 году выплату вознаграждений спортсменам, занявшим четвертое - шестое места на XXXIII летних Олимпийских играх, состоявшихся 26 июля - 11 августа 2024 года в г. Париже (Французская Республика), и их тренерам в следующих размерах: четвертое место - 250 тыс. гривен, пятое место - 200 тыс. гривен, шестое место - 150 тыс. гривен - сообщил Мельничук.

Дополнение

Как заявили в Минмолодьспорта на Играх 29 украинских спортсменов заняли места с четвертого по шестое. Они получили дипломы от Международного олимпийского комитета.

Напомним,

Украина завоевала 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Три золотые награды стали лучшим результатом страны за последние 12 лет на уровне Олимпиад.