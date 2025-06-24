З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС

За кордон з України хотіли вивезти 110 тис. євро та 91 тис. доларів у багажнику автомобіля незадекларувавши, частину грошей понад ліміт тимчасово вилучили, повідомили у Держмитслужбі у вівторок, пише УНН.

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Сталося це у пункт пропуску "Краковець - Корчова", що на кордоні з Польщею. Автомобіль їхав у напрямку виїзду з України.

Разом із водієм в авто перебували ще 5 пасажирів. Для перетину кордону вони обрали "зелений коридор", заявивши, що не переміщують речей, які підлягають декларуванню.

"Але під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили в багажному відділенні 110 тис. євро та 91 тис. доларів США - суму, яка значно перевищує дозволену для переміщення через кордон без декларування", - повідомили митники.

За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України.

"Через митний кордон було пропущено 60 000 євро - суму в межах дозволеного еквівалента на кожну особу. Залишок у розмірі 50 тис. євро та 91 тис. доларів США - тимчасово вилучено до розгляду справи в законному порядку", - ідеться у повідомленні.

Загальна вартість вилучених коштів у гривневому еквіваленті станом на 23 червня за курсом НБУ становить майже 6,3 мільйона гривень.

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