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Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС

Киев • УНН

 • 9016 просмотра

На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец - Корчова" обнаружили незадекларированные 110 тыс. евро и 91 тыс. долларов США в багажнике автомобиля. Часть средств изъята, составлен админпротокол.

Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС

За границу из Украины хотели вывезти 110 тыс. евро и 91 тыс. долларов в багажнике автомобиля незадекларировав, часть денег сверх лимита временно изъяли, сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.

Детали

Произошло это в пункте пропуска "Краковец - Корчова" на границе с Польшей. Автомобиль ехал в направлении выезда из Украины.

Вместе с водителем в авто находились еще 5 пассажиров. Для пересечения границы они выбрали "зеленый коридор", заявив, что не перемещают вещей, подлежащих декларированию.

"Но во время осмотра транспортного средства работники таможни обнаружили в багажном отделении 110 тыс. евро и 91 тыс. долларов США - сумму, значительно превышающую разрешенную для перемещения через границу без декларирования", - сообщили таможенники.

По данному факту составлен админпротокол, согласно ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

"Через таможенную границу было пропущено 60 000 евро - сумма в пределах разрешенного эквивалента на каждого человека. Остаток в размере 50 тыс. евро и 91 тыс. долларов США - временно изъят до рассмотрения дела в законном порядке", - говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятых средств в гривневом эквиваленте по состоянию на 23 июня по курсу НБУ составляет почти 6,3 миллиона гривен.

Из Украины хотели в посылке вывезти останки древних существ возрастом 400 млн лет14.02.24, 13:15 • 24276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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