Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС
Киев • УНН
На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец - Корчова" обнаружили незадекларированные 110 тыс. евро и 91 тыс. долларов США в багажнике автомобиля. Часть средств изъята, составлен админпротокол.
За границу из Украины хотели вывезти 110 тыс. евро и 91 тыс. долларов в багажнике автомобиля незадекларировав, часть денег сверх лимита временно изъяли, сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.
Детали
Произошло это в пункте пропуска "Краковец - Корчова" на границе с Польшей. Автомобиль ехал в направлении выезда из Украины.
Вместе с водителем в авто находились еще 5 пассажиров. Для пересечения границы они выбрали "зеленый коридор", заявив, что не перемещают вещей, подлежащих декларированию.
"Но во время осмотра транспортного средства работники таможни обнаружили в багажном отделении 110 тыс. евро и 91 тыс. долларов США - сумму, значительно превышающую разрешенную для перемещения через границу без декларирования", - сообщили таможенники.
По данному факту составлен админпротокол, согласно ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
"Через таможенную границу было пропущено 60 000 евро - сумма в пределах разрешенного эквивалента на каждого человека. Остаток в размере 50 тыс. евро и 91 тыс. долларов США - временно изъят до рассмотрения дела в законном порядке", - говорится в сообщении.
Общая стоимость изъятых средств в гривневом эквиваленте по состоянию на 23 июня по курсу НБУ составляет почти 6,3 миллиона гривен.
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