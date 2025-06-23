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Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
17:50 • 9458 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
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Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів

Київ • УНН

 • 9412 перегляди

Міжнародний арбітражний трибунал зобов'язав Газпром виплатити НАК "Нафтогаз" 1,37 млрд дол. через порушення контрактних зобов'язань. Це рішення є важливою перемогою для України.

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів

Міжнародний арбітражний трибунал зобов’язав російський Газпром виплатити 1,37 млрд дол. на користь НАК Нафтогаз. Про це повідомив глава Нафтогазу Сергій Корецький, передає УНН.

Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав газпром виплатити $1,37 млрд на користь НАК Нафтогаз.З травня 2022 року газпром порушив свої контрактні зобов’язання за принципом "take or pay", припинивши оплати 

- написав Корецький.

Він зазначив, що у вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітраж, який газпром намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало.

Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу. Це важлива перемога. Наступний етап – забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком 

- наголосив Корецький.

Доповнення

У 2023 році суд у Гаазі зобов’язав росію сплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка
Газпром
Ізраїль
Нафтогаз України
Гаага
Швейцарія
Швеція
Крим
Tesla
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