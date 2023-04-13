Україна виграла в рф арбітраж на 5 млрд дол. за збитки Нафтогазу у Криму - Чернишов

Цитата

"Попри намагання росії завадити правосуддю, Арбітражний трибунал зобов’язав рф компенсувати Нафтогазу збитки обсягом у 5 млрд доларів США. Йдеться про наслідки захоплення росією наших активів у Криму в 2014 році. Тепер росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Таке рішення, як повідомляється, ухвалив Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року.

Деталі

Арбітражний трибунал, як вказано, підтвердив, що росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки Нафтогазу, спричинені незаконним захопленням росією активів компаній Групи Нафтогаз у Криму.

"Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації", - наголосили у Нафтогазі.

Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання росії на тому, що Нафтогаз не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням, додали у компанії.

"Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію росією активів у Криму", - додали у Нафтогазі.

Окрім цього, як зазначається, суд ухвалив рішення, що росія повинна відшкодувати Нафтогазу витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

Контекст

Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У жовтні 2016 року Нафтогаз та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) проти російської федерації на підставі угоди між КМУ та урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій. Нафтогаз просив арбітражний трибунал зобов’язати російську федерацію виплатити компенсацію за порушення угоди про захист інвестицій, у тому числі, за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій Нафтогазу, що стали однією з основних мішеней російської федерації у Криму у 2014 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше ніж три трильйони гривень: експерти КНДІСЕ встановили безпрецендентну суму збитків України від анексії росією Криму