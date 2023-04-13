Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за убытки Нафтогаза в Крыму - Чернышов

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"Несмотря на попытки россии помешать правосудию, Арбитражный трибунал обязал рф компенсировать Нафтогазу убытки в размере 5 млрд долларов США. Речь идет о последствиях захвата россией наших активов в Крыму в 2014 году. Теперь россия должна выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву", - прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Такое решение, как сообщается, принял Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года.

Детали

Арбитражный трибунал, как указано, подтвердил, что россия должна в полном объеме компенсировать убытки Нафтогаза, вызванные незаконным захватом россией активов компаний Группы Нафтогаз в Крыму.

"Арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, в случае отказа россии от добровольного исполнения решения суда, в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации", - отметили в Нафтогазе.

Суд установил, что сумма такой компенсации должна равняться справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание россии на том, что Нафтогаз не имеет права на любую компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением, добавили в компании.

"Сумма компенсации, установленная этим решением, является наибольшей суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию россией активов в Крыму", - добавили в Нафтогазе.

Кроме этого, как отмечается, суд принял решение, что россия должна возместить Нафтогазу расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Контекст

Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, которые завершились в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину.

В октябре 2016 года Нафтогаз и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство (дело PCA № 2017-16) против российской федерации на основании соглашения между КМУ и правительством российской федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известного как украинско-российское соглашение о защите инвестиций. Нафтогаз просил арбитражный трибунал обязать российскую федерацию выплатить компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций, в том числе, за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, которые стали одной из основных мишеней российской федерации в Крыму в 2014 году.

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