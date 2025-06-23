Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов

Международный арбитражный суд обязал российский Газпром выплатить 1,37 млрд долл. в пользу НАК Нафтогаз. Об этом сообщил глава Нафтогаза Сергей Корецкий, передает УНН.

Международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал Газпром выплатить $1,37 млрд в пользу НАК Нафтогаз. С мая 2022 года Газпром нарушил свои контрактные обязательства по принципу "take or pay", прекратив выплаты - написал Корецкий.

Он отметил, что в сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитраж, который Газпром пытался заблокировать через российские суды. Это не сработало.

Теперь имеем окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону Нафтогаза. Это важная победа. Следующий этап – обеспечить выполнение решения. Над этим и будем работать. Шаг за шагом - подчеркнул Корецкий.

Дополнение

В 2023 году суд в Гааге обязал россию выплатить 5 млрд долл. компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.