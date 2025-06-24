Нічна атака на Сумщину: загинули троє людей, серед них - дитина

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 17:50 • 14067 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 62521 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 87719 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Ексклюзив
23 червня, 12:57 • 127466 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
23 червня, 12:56 • 73794 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
23 червня, 12:19 • 134205 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
23 червня, 08:45 • 66520 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 107193 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 67851 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 95930 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2м/с
81%
744мм
Популярнi новини
Китай і росія зближуються з Казахстаном, відсунувши на задній план Євросоюз - ЗМІ23 червня, 15:28 • 3962 перегляди
"Українська бавовна. САУ "Богдана"": НБУ випустив нову пам'ятну монету23 червня, 16:22 • 3892 перегляди
Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах у Катарі та Іраку - ЗМІ23 червня, 17:08 • 2858 перегляди
Удар по Києву: у Шевченківському районі сильно постраждала інфраструктура23 червня, 17:45 • 10329 перегляди
Трамп відреагував на ядерні погрози медведєва. Колишньому президенту рф довелось виправдовуватися20:10 • 3166 перегляди
Публікації
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу23 червня, 16:46 • 62514 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА23 червня, 13:36 • 100016 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
23 червня, 12:57 • 127462 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки23 червня, 12:19 • 134205 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 364833 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Катар
Ірак
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 48551 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 130427 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 255169 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 125732 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 125159 перегляди
Актуальне
Таймс
С-400
Truth Social
Tomahawk (ракета)
БМ-21 «Град»

Нічна атака на Сумщину: загинули троє людей, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 76 перегляди

росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумського району ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них 8-річний хлопчик, чоловік і жінка. Ще трьох людей госпіталізували, одна з них у тяжкому стані.

Нічна атака на Сумщину: загинули троє людей, серед них - дитина

Внаслідок ворожої атаки на Сумську область загинуло троє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумського району ударними БпЛА.

Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка

- констатував Григоров.

Він розповів, що ще трьох людей витягли з-під завалів.

Одна людина – у тяжкому стані. Усі госпіталізовані

- повідомив голова Сумської ОВА.

Він додав, що внаслідок ворожих ударів зруйновані та пошкоджені будинки.

"Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога", - додав Григоров.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок ворожого удару по Путивльській громаді Сумщини постраждали діти та молодь, з них 6-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Їхній стан неважкий, надається медична допомога.

Понад 350 людей евакуйовано з Сумщини за тиждень - ОВА23.06.25, 05:06 • 3676 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Сумська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9