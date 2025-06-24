Нічна атака на Сумщину: загинули троє людей, серед них - дитина
Київ • УНН
росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумського району ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них 8-річний хлопчик, чоловік і жінка. Ще трьох людей госпіталізували, одна з них у тяжкому стані.
Внаслідок ворожої атаки на Сумську область загинуло троє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
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За його словами, близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумського району ударними БпЛА.
Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка
Він розповів, що ще трьох людей витягли з-під завалів.
Одна людина – у тяжкому стані. Усі госпіталізовані
Він додав, що внаслідок ворожих ударів зруйновані та пошкоджені будинки.
"Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога", - додав Григоров.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок ворожого удару по Путивльській громаді Сумщини постраждали діти та молодь, з них 6-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Їхній стан неважкий, надається медична допомога.
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