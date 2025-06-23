Удар рф по Путивлю на Сумщині 23 червня: постраждали діти та молодь

Внаслідок ворожого удару Путивльській громаді постраждали діти та молодь. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

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Серед постраждалих були 6-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Стан в усіх неважкий, їм надається перша медична допомога.

Це ще одне свідчення того, що від російських ударів страждають цивільні, зокрема неповнолітні – заявив Григоров.

Він додав: захист дітей має залишатися серед наших головних пріоритетів.

Ми щодня працюємо, щоб створити для них безпечні умови – навіть у час війни – написав чиновник.

Нагадаємо

Внаслідок удару по Білгород-Дністровському Одеської області загинули дві людини, щонайменше дванадцять було поранено.

Водночас у Києві кількість жертв через російський удар зросла до 9 осіб.