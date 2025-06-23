Удар рф по Путивлю на Сумщині 23 червня: постраждали діти та молодь
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Путивльській громаді постраждали діти та молодь, з них 6-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Їхній стан неважкий, надається медична допомога.
Внаслідок ворожого удару Путивльській громаді постраждали діти та молодь. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
Серед постраждалих були 6-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Стан в усіх неважкий, їм надається перша медична допомога.
Це ще одне свідчення того, що від російських ударів страждають цивільні, зокрема неповнолітні
Він додав: захист дітей має залишатися серед наших головних пріоритетів.
Ми щодня працюємо, щоб створити для них безпечні умови – навіть у час війни
Нагадаємо
Внаслідок удару по Білгород-Дністровському Одеської області загинули дві людини, щонайменше дванадцять було поранено.
Водночас у Києві кількість жертв через російський удар зросла до 9 осіб.