Удар РФ по Путивлю на Сумщині 23 червня: постраждали діти та молодь
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Путивльской общине пострадали дети и молодежь, из них 6-летний мальчик и 16-летняя девушка. Их состояние нетяжелое, оказывается медицинская помощь.
В результате вражеского удара в Путивльской общине пострадали дети и молодежь. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Среди пострадавших были 6-летний мальчик и 16-летняя девушка. Состояние у всех нетяжелое, им оказывается первая медицинская помощь.
Это еще одно свидетельство того, что от российских ударов страдают гражданские, в том числе несовершеннолетние
Он добавил: защита детей должна оставаться среди наших главных приоритетов.
Мы ежедневно работаем, чтобы создать для них безопасные условия – даже во время войны
Напомним
В результате удара по Белгород-Днестровскому Одесской области погибли два человека, по меньшей мере двенадцать были ранены.
В то же время в Киеве количество жертв из-за российского удара возросло до 9 человек.