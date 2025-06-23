Удар РФ по Путивлю на Сумщині 23 червня: постраждали діти та молодь

В результате вражеского удара в Путивльской общине пострадали дети и молодежь. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Среди пострадавших были 6-летний мальчик и 16-летняя девушка. Состояние у всех нетяжелое, им оказывается первая медицинская помощь.

Это еще одно свидетельство того, что от российских ударов страдают гражданские, в том числе несовершеннолетние – заявил Григоров.

Он добавил: защита детей должна оставаться среди наших главных приоритетов.

Мы ежедневно работаем, чтобы создать для них безопасные условия – даже во время войны – написал чиновник.

Напомним

В результате удара по Белгород-Днестровскому Одесской области погибли два человека, по меньшей мере двенадцать были ранены.

В то же время в Киеве количество жертв из-за российского удара возросло до 9 человек.