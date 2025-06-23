Удар рф по Білгород-Дністровському: дві людини загинули, ще 12 поранені
Київ • УНН
Двоє загиблих та щонайменше дванадцять поранених є наслідком російської ракетної атаки на Білгород-Дністровський. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.
Унаслідок чергової російської атаки по Білгород-Дністровському, що на Одещині, загинули дві людини. Також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей
Кіпер висловив співчуття родинам загиблих.
Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані
Також, за інформацією ОВА, "інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога".
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у понеділок, 23 червня російські окупанти вдарили балістичною ракетою місто Білгород-Дністровський Одеської області, внаслідок чого було зруйновано навчальний заклад.