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Удар рф по Білгород-Дністровському: дві людини загинули, ще 12 поранені

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Двоє загиблих та щонайменше дванадцять поранених є наслідком російської ракетної атаки на Білгород-Дністровський. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Удар рф по Білгород-Дністровському: дві людини загинули, ще 12 поранені

Унаслідок чергової російської атаки по Білгород-Дністровському, що на Одещині, загинули дві людини. Також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей 

– повідомив глава військової адміністрації.

Кіпер висловив співчуття родинам загиблих.

Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані 

– повідомив начальник ОВА.

Також, за інформацією ОВА, "інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога".

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у понеділок, 23 червня російські окупанти вдарили балістичною ракетою місто Білгород-Дністровський Одеської області, внаслідок чого було зруйновано навчальний заклад.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Кіпер Олег Олександрович
Одеська область
Білгород-Дністровський
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