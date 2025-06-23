Удар рф по Білгород-Дністровському: дві людини загинули, ще 12 поранені

Унаслідок чергової російської атаки по Білгород-Дністровському, що на Одещині, загинули дві людини. Також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей – повідомив глава військової адміністрації.

Кіпер висловив співчуття родинам загиблих.

Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані – повідомив начальник ОВА.

Також, за інформацією ОВА, "інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога".

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у понеділок, 23 червня російські окупанти вдарили балістичною ракетою місто Білгород-Дністровський Одеської області, внаслідок чого було зруйновано навчальний заклад.