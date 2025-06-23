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Удар рф по Белгороду-Днестровскому: два человека погибли, еще 12 ранены

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Двое погибших и по меньшей мере двенадцать раненых являются следствием российской ракетной атаки на Белгород-Днестровский. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Удар рф по Белгороду-Днестровскому: два человека погибли, еще 12 ранены

В результате очередной российской атаки по Белгороду-Днестровскому, что в Одесской области, погибли два человека. Также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате российского удара в Белгороде-Днестровском погибли два человека 

– сообщил глава военной администрации.

Кипер выразил соболезнования семьям погибших.

Сейчас также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии 

– сообщил начальник ОВА.

Также, по информации ОВА, "другие раненые, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Напомним

Как сообщал УНН, в понедельник, 23 июня российские оккупанты ударили баллистической ракетой город Белгород-Днестровский Одесской области, в результате чего было разрушено учебное заведение.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Олег Кипер
Одесская область
Белгород-Днестровский
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