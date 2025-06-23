Окупанти знищили навчальний заклад на Одещині: під завалами можуть бути люди

У понеділок, 23 червня російські окупанти вдарили балістичною ракетою місто Білгород-Дністровський Одеської області, внаслідок чого було зруйновано навчальний заклад. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було – написав Кіпер.

Він додав, що робота з ліквідації наслідків пошуки зниклих безвісти вже ідуть.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ кількість постраждалих у столиці зросла до 34 осіб.