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Окупанти знищили навчальний заклад на Одещині: під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 2250 перегляди

російські окупанти 23 червня вдарили балістичною ракетою по Білгород-Дністровському, зруйнувавши місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть знаходитися дорослі з викладацького складу.

Окупанти знищили навчальний заклад на Одещині: під завалами можуть бути люди

У понеділок, 23 червня російські окупанти вдарили балістичною ракетою місто Білгород-Дністровський Одеської області, внаслідок чого було зруйновано навчальний заклад. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було

– написав Кіпер.

Він додав, що робота з ліквідації наслідків пошуки зниклих безвісти вже ідуть.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ кількість постраждалих у столиці зросла до 34 осіб.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Кіпер Олег Олександрович
Одеська область
Київ
Tesla
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