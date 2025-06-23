Окупанти знищили навчальний заклад на Одещині: під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
російські окупанти 23 червня вдарили балістичною ракетою по Білгород-Дністровському, зруйнувавши місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть знаходитися дорослі з викладацького складу.
У понеділок, 23 червня російські окупанти вдарили балістичною ракетою місто Білгород-Дністровський Одеської області, внаслідок чого було зруйновано навчальний заклад. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було
Він додав, що робота з ліквідації наслідків пошуки зниклих безвісти вже ідуть.
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