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Оккупанты уничтожили учебное заведение в Одесской области: под завалами могут быть люди

Киев • УНН

 • 1660 просмотра

российские оккупанты 23 июня ударили баллистической ракетой по Белгород-Днестровскому, разрушив местное учебное заведение. Под завалами могут находиться взрослые из преподавательского состава.

Оккупанты уничтожили учебное заведение в Одесской области: под завалами могут быть люди

В понедельник, 23 июня российские оккупанты ударили баллистической ракетой по городу Белгород-Днестровский Одесской области, в результате чего было разрушено учебное заведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было

– написал Кипер.

Он добавил, что работы по ликвидации последствий и поиски пропавших без вести уже идут.

Напомним

В результате российской атаки на Киев количество пострадавших в столице возросло до 34 человек.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Олег Кипер
Одесская область
Киев
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