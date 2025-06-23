Оккупанты уничтожили учебное заведение в Одесской области: под завалами могут быть люди

В понедельник, 23 июня российские оккупанты ударили баллистической ракетой по городу Белгород-Днестровский Одесской области, в результате чего было разрушено учебное заведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было – написал Кипер.

Он добавил, что работы по ликвидации последствий и поиски пропавших без вести уже идут.

Напомним

В результате российской атаки на Киев количество пострадавших в столице возросло до 34 человек.