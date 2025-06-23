Понад 350 людей евакуйовано з Сумщини за тиждень - ОВА

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 37155 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 63651 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 59448 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 78746 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 176236 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 134396 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 252181 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 128808 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 139860 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 311648 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
78%
747мм
Популярнi новини
Криптовалютний ринок втрачає мільярди доларів на тлі заяв про закриття Ормузької протоки22 червня, 16:37 • 6774 перегляди
В Україні з візитом міністр оборони Норвегії: оголошено про додаткові $400 млн на озброєння22 червня, 17:50 • 11273 перегляди
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: Повітряні Сили ЗСУ попередили про велику кількість ворожих дронів21:09 • 10513 перегляди
У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів21:21 • 12293 перегляди
росія атакувала Київ "Шахедами" і балістикою: 5 постраждалих, наслідки обстрілу зафіксовані у семи районах міста22:36 • 21073 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 252181 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 311648 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 263732 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 194552 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 243693 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Піт Гегсет
Резніков Олексій Юрійович
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Europe
Крим
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 68756 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 176236 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 72194 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 75403 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 81422 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
NASAMS
F-16 Fighting Falcon
Fox News Channel
MIM-104 Patriot

Понад 350 людей евакуйовано з Сумщини за тиждень - ОВА

Київ • УНН

 • 148 перегляди

За тиждень, 16-22 червня, із Сумської області евакуювали понад 350 осіб, загалом з березня вивезено понад 12 тисяч мешканців. Попри обстріли, Суми продовжують функціонувати, а влада працює над створенням умов для безпечного життя в регіоні.

Понад 350 людей евакуйовано з Сумщини за тиждень - ОВА

Протягом тижня 16-22 червня із Сумської області евакуювали понад 350 людей. Загалом із березня вивезли понад 12 тисяч мешканців. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, попри обстріли, Суми живуть – на вулицях людно, працює бізнес. 

Цього тижня евакуювали понад 350 людей. Загалом із березня – понад 12 тисяч

- йдеться у повідомленні очільника Сумської ОВА.

Також Григоров наголосив, що триває робота щодо створення в глибині регіону "умов для нормального життя: доступ до базових послуг, освіти, медицини та головне – відчуття безпеки".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території України перебуває 695 тисяч російських військових. На Сумському напрямку зафіксовано просування ворога на 200 метрів, проте ЗСУ відкинули їх на 200-400 метрів.

Із небезпечних районів Сумщини за тиждень евакуювали близько 3800 людей - ОВА 12.08.24, 14:56 • 28956 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Сумська область
Володимир Зеленський
Україна
Суми
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9