Понад 350 людей евакуйовано з Сумщини за тиждень - ОВА

Протягом тижня 16-22 червня із Сумської області евакуювали понад 350 людей. Загалом із березня вивезли понад 12 тисяч мешканців. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.

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За словами чиновника, попри обстріли, Суми живуть – на вулицях людно, працює бізнес.

Цього тижня евакуювали понад 350 людей. Загалом із березня – понад 12 тисяч - йдеться у повідомленні очільника Сумської ОВА.

Також Григоров наголосив, що триває робота щодо створення в глибині регіону "умов для нормального життя: доступ до базових послуг, освіти, медицини та головне – відчуття безпеки".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території України перебуває 695 тисяч російських військових. На Сумському напрямку зафіксовано просування ворога на 200 метрів, проте ЗСУ відкинули їх на 200-400 метрів.

Із небезпечних районів Сумщини за тиждень евакуювали близько 3800 людей - ОВА