Более 350 человек эвакуированы из Сумской области за неделю - ОВА

За неделю с 16 по 22 июня из Сумской области эвакуировали более 350 человек. Всего с марта вывезли более 12 тысяч жителей. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, несмотря на обстрелы, Сумы живут – на улицах людно, работает бизнес.

На этой неделе эвакуировали более 350 человек. Всего с марта – более 12 тысяч - говорится в сообщении главы Сумской ОВА.

Также Григоров подчеркнул, что продолжается работа по созданию в глубине региона "условий для нормальной жизни: доступ к базовым услугам, образованию, медицине и главное – ощущение безопасности".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Украины находится 695 тысяч российских военных. На Сумском направлении зафиксировано продвижение врага на 200 метров, однако ВСУ отбросили их на 200-400 метров.

Из опасных районов Сумской области за неделю эвакуировали около 3800 человек - ОВА