Зеленський розкрив реальну кількість військ рф в Україні та ситуацію на Сумщині і Дніпровщині

На території України перебувають 695 тисяч російських військових, є ще приблизно 52 тис. із Сумського напрямку, ситуація на Сумщині - велика проблема для "русскіх", за цей тиждень на 200 м вони просунулися в бік Сум, і на 200-400 м ми їх відштовхнули, Дніпровська область - постійно пробують прориватися ворожі ДРГ, але поки що там у них успіху немає. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише УНН.

На сьогодні 695 тисяч російських військових перебувають на території України. Плюс Курський, Бєлгородський напрямки – там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Є ще приблизно 52 тисячі із Сумського напрямку - написав Зеленський у соцмережах.

За словами Глави держави, загальна кількість наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту.

Ситуація на Сумщині – це велика проблема для "русскіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Тому що, якщо успіху відповідного немає, Президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями. За цей тиждень на 200 метрів вони просунулися в бік Сум, і на 200–400 метрів ми відштовхнули їх. 23 % всіх бомб, всіх ударів, які є по фронту, припадають на Сумський напрямок. Переважно бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються у великій кількості - вказав Зеленський.

"Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху", - зазначив Президент.

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