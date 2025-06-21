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188 боєзіткнень за добу: ворог атакує на 11 напрямках

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

20 червня зафіксовано 188 боєзіткнень на фронті. ЗСУ уразили 18 районів зосередження особового складу та техніки ворога, а також інші важливі об'єкти.

188 боєзіткнень за добу: ворог атакує на 11 напрямках

Протягом доби 20 червня на російсько-українському фронті відбулося 188 боєзіткнень. Загарбницькі війська не припиняють спроби атак на 11 напрямках. Ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області. Про це інформує УНН з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08.00 21.06.2025 на фронті зафіксовано 188 боїв.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 109 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3082 дронів-камікадзе та здійснили 4997 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 68 – з реактивних систем залпового вогню

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація по напрямках

За уточненою інформацією, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового.

На Сіверському напрямку, в бік Григорівки та Івано-Дар’ївки, противник сім разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в бік Білої Гори, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну наступальну дію ворога поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 123 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

володимир путін заявив, що армія рф не має завдання окупувати Суми, але не виключає такої можливості. Він пояснює дії в Сумській області "постійними обстрілами" прикордонних територій з боку ЗСУ.

росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів та супроводжувати це інформаційною кампанією. Ворог має намір поширювати наративи про відкритість до перемовин для міжнародної аудиторії та про нездатність України захиститися для внутрішньої.

Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України20.06.25, 16:58 • 1980 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Вовчанськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Мала Токмачка
Гуляйполе
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