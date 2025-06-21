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Мінус ще 1060 російських окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів та 116 одиниць ворожої автотехніки. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року сягнули понад 1 мільйона особового складу.

Мінус ще 1060 російських окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога

Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1060 російських окупантів, а також знищили 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1010390 (+1060) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10955 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22865 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 29393 (+19)
          • РСЗВ ‒ 1421 (0)
            • засоби ППО ‒ 1188 (0)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41422 (+123)
                    • крилаті ракети ‒ 3369 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52617 (+116)
                            • спеціальна техніка ‒ 3920 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              20 червня 2025 року на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, ворог здійснив 3445 обстрілів та застосував 847 дронів-камікадзе. Найактивніші бої точилися на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

                              Військові моряки знищили 10 "Шахедів" у ніч на 21 червня - ВМС ЗСУ21.06.25, 05:19 • 1314 переглядiв

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                              Gas TTF
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