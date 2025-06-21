Мінус ще 1060 російських окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога

Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1060 російських окупантів, а також знищили 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1010390 (+1060) осіб ліквідовано

танків ‒ 10955 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22865 (+5)

артилерійських систем ‒ 29393 (+19)

РСЗВ ‒ 1421 (0)

засоби ППО ‒ 1188 (0)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41422 (+123)

крилаті ракети ‒ 3369 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52617 (+116)

спеціальна техніка ‒ 3920 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

20 червня 2025 року на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, ворог здійснив 3445 обстрілів та застосував 847 дронів-камікадзе. Найактивніші бої точилися на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

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