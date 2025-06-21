Мінус ще 1060 російських окупантів: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів та 116 одиниць ворожої автотехніки. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2025 року сягнули понад 1 мільйона особового складу.
Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1060 російських окупантів, а також знищили 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1010390 (+1060) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10955 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22865 (+5)
- артилерійських систем ‒ 29393 (+19)
- РСЗВ ‒ 1421 (0)
- засоби ППО ‒ 1188 (0)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41422 (+123)
- крилаті ракети ‒ 3369 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52617 (+116)
- спеціальна техніка ‒ 3920 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
20 червня 2025 року на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, ворог здійснив 3445 обстрілів та застосував 847 дронів-камікадзе. Найактивніші бої точилися на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Військові моряки знищили 10 "Шахедів" у ніч на 21 червня - ВМС ЗСУ21.06.25, 05:19 • 1314 переглядiв