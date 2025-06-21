Минус еще 1060 российских оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1060 российских оккупантов, а также уничтожили 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1010390 (+1060) человек ликвидировано

танков ‒ 10955 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22865 (+5)

артиллерийских систем ‒ 29393 (+19)

РСЗО ‒ 1421 (0)

средства ПВО ‒ 1188 (0)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41422 (+123)

крылатые ракеты ‒ 3369 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52617 (+116)

специальная техника ‒ 3920 (0)

Данные уточняются.

Напомним

20 июня 2025 года на фронте произошло 157 боевых столкновений, враг совершил 3445 обстрелов и применил 847 дронов-камикадзе. Самые активные бои шли на Покровском, Северно-Слобожанском и Курском направлениях.

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