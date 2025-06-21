Минус еще 1060 российских оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1060 российских оккупантов и 116 единиц вражеской автотехники. Общие потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июня 2025 года достигли более 1 миллиона личного состава.
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1060 российских оккупантов, а также уничтожили 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1010390 (+1060) человек ликвидировано
- танков ‒ 10955 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22865 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 29393 (+19)
- РСЗО ‒ 1421 (0)
- средства ПВО ‒ 1188 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41422 (+123)
- крылатые ракеты ‒ 3369 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52617 (+116)
- специальная техника ‒ 3920 (0)
Данные уточняются.
Напомним
20 июня 2025 года на фронте произошло 157 боевых столкновений, враг совершил 3445 обстрелов и применил 847 дронов-камикадзе. Самые активные бои шли на Покровском, Северно-Слобожанском и Курском направлениях.
Военные моряки уничтожили 10 "Шахедов" в ночь на 21 июня - ВМС ВСУ21.06.25, 05:19 • 1018 просмотров