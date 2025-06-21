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Минус еще 1060 российских оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 470 просмотра

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1060 российских оккупантов и 116 единиц вражеской автотехники. Общие потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июня 2025 года достигли более 1 миллиона личного состава.

Минус еще 1060 российских оккупантов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1060 российских оккупантов, а также уничтожили 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1010390 (+1060) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10955 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22865 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 29393 (+19)
          • РСЗО ‒ 1421 (0)
            • средства ПВО ‒ 1188 (0)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41422 (+123)
                    • крылатые ракеты ‒ 3369 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52617 (+116)
                            • специальная техника ‒ 3920 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              20 июня 2025 года на фронте произошло 157 боевых столкновений, враг совершил 3445 обстрелов и применил 847 дронов-камикадзе. Самые активные бои шли на Покровском, Северно-Слобожанском и Курском направлениях.

                              Военные моряки уничтожили 10 "Шахедов" в ночь на 21 июня - ВМС ВСУ21.06.25, 05:19 • 1018 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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                              Gas TTF
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