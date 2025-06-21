Від початку доби 20 червня на фронті зафіксували 157 боїв - Генштаб ЗСУ

$41.690.06
47.860.04
ukenru
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
16:46 • 15478 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 48181 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 124756 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 121688 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 72560 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 89004 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 85346 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 69112 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
20 червня, 06:41 • 45766 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
20 червня, 06:00 • 38468 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+14°
3м/с
85%
751мм
Популярнi новини
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок20 червня, 13:19 • 26767 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового20 червня, 13:58 • 28044 перегляди
Проблеми з якістю черешні в Україні призвели до зниження цін на неї 16:22 • 3856 перегляди
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда16:30 • 18140 перегляди
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується - ЗМІ18:24 • 4326 перегляди
Публікації
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 124756 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 121688 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 74976 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 124447 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"20 червня, 09:10 • 129564 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда16:30 • 18180 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового20 червня, 13:58 • 28117 перегляди
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок20 червня, 13:19 • 26821 перегляди
Опубліковано рейтинг 50-ти найкращих ресторанів світу 2025 року20 червня, 11:44 • 36197 перегляди
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів20 червня, 10:45 • 43690 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Від початку доби 20 червня на фронті зафіксували 157 боїв - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 150 перегляди

20 червня 2025 року на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, ворог здійснив 3445 обстрілів та застосував 847 дронів-камікадзе. Найактивніші бої точилися на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Від початку доби 20 червня на фронті зафіксували 157 боїв - Генштаб ЗСУ

Від початку доби п'ятниці, 20 червня, на російсько-українському фронті відбулось 157 бойових зіткнень. Армія рф здійснила 3445 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Найактивніше ворог штурмував на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) від 20.06.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень. 

Загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили 3445 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- звітує Генштаб ЗСУ.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 40 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 13 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки та Вовчанська, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в напрямках Степової Новоселівки та Голубівки – отримав відсіч.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Українські підрозділи відбили всі сім атак противника.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 18 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербанівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Наші захисники відбили 43 штурми, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 204 окупанти, з яких 110 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два автомобілі, шість мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, одну гармату, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено дві ворожі гармати

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Вільного Поля та Шевченка. Ще шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки, крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки. Авіаційного удару зазнали населені пункти Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ої окремої бригади берегової оборони, 105-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив про підготовку росіянами нової хвилі штурмів на південному напрямку. Ворог перегруповує сили та намагається переправитися через Дніпро, проте Сили оборони успішно стримують його.

Окупанти готують самокати для штурмів на Херсонщині - партизани20.06.25, 19:38 • 2782 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Світовий банк
Всесвітня організація охорони здоров'я
НАТО
Збройні сили України
Дніпро
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9