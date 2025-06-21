Від початку доби 20 червня на фронті зафіксували 157 боїв - Генштаб ЗСУ

Від початку доби п'ятниці, 20 червня, на російсько-українському фронті відбулось 157 бойових зіткнень. Армія рф здійснила 3445 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Найактивніше ворог штурмував на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) від 20.06.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень.

Загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили 3445 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах - звітує Генштаб ЗСУ.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 40 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 13 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки та Вовчанська, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в напрямках Степової Новоселівки та Голубівки – отримав відсіч.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Українські підрозділи відбили всі сім атак противника.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 18 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербанівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Наші захисники відбили 43 штурми, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 204 окупанти, з яких 110 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два автомобілі, шість мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, одну гармату, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено дві ворожі гармати - йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Вільного Поля та Шевченка. Ще шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки, крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки. Авіаційного удару зазнали населені пункти Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ої окремої бригади берегової оборони, 105-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив про підготовку росіянами нової хвилі штурмів на південному напрямку. Ворог перегруповує сили та намагається переправитися через Дніпро, проте Сили оборони успішно стримують його.

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