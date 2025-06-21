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С начала суток 20 июня на фронте зафиксировано 157 боестолкновений - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 156 просмотра

20 июня 2025 года на фронте произошло 157 боевых столкновений, враг совершил 3445 обстрелов и применил 847 дронов-камикадзе. Самые активные бои шли на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

С начала суток 20 июня на фронте зафиксировано 157 боестолкновений - Генштаб ВСУ

С начала суток пятницы, 20 июня, на российско-украинском фронте произошло 157 боевых столкновений. Армия рф совершила 3445 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.Активнее всего враг штурмовал на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 20.06.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировано 157 боестолкновений.

Захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросив при этом 77 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 847 дронов-камикадзе и совершили 3445 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 40 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Зеленого, Глубокого, Каменки и Волчанска, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг предпринял три попытки наступления в направлениях Степной Новоселовки и Голубовки – получил отпор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении враг семь раз атаковал в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Украинские подразделения отбили все семь атак противника.

На Торецком направлении сегодня произошло 18 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки, Щербановки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Срибное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгорного. Наши защитники отбили 43 штурма, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 204 оккупанта, из которых 110 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть мотоциклов, два терминала спутниковой связи, одно орудие, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены два вражеских орудия

- говорится в отчете.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков в районах Отрадного, Богатыря, Веселого, Вольного Поля и Шевченко. Еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки, кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Новоандреевки. Авиационному удару подверглись населенные пункты Красная Криница, Васиновка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно атаковал позиции наших защитников.

"Сегодня стоит отметить воинов 40-й отдельной бригады береговой обороны, 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о подготовке россиянами новой волны штурмов на южном направлении. Враг перегруппировывает силы и пытается переправиться через Днепр, однако Силы обороны успешно сдерживают его.

Оккупанты готовят самокаты для штурмов на Херсонщине - партизаны20.06.25, 19:38 • 2790 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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