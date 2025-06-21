С начала суток 20 июня на фронте зафиксировано 157 боестолкновений - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
20 июня 2025 года на фронте произошло 157 боевых столкновений, враг совершил 3445 обстрелов и применил 847 дронов-камикадзе. Самые активные бои шли на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
С начала суток пятницы, 20 июня, на российско-украинском фронте произошло 157 боевых столкновений. Армия рф совершила 3445 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.Активнее всего враг штурмовал на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 20.06.2025 года.
Детали
Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировано 157 боестолкновений.
Захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросив при этом 77 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 847 дронов-камикадзе и совершили 3445 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 40 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.
Сегодня враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Зеленого, Глубокого, Каменки и Волчанска, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении враг предпринял три попытки наступления в направлениях Степной Новоселовки и Голубовки – получил отпор.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Северском направлении враг семь раз атаковал в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Украинские подразделения отбили все семь атак противника.
На Торецком направлении сегодня произошло 18 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки, Щербановки и в сторону Яблоновки.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Срибное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгорного. Наши защитники отбили 43 штурма, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 204 оккупанта, из которых 110 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть мотоциклов, два терминала спутниковой связи, одно орудие, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены два вражеских орудия
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков в районах Отрадного, Богатыря, Веселого, Вольного Поля и Шевченко. Еще шесть боестолкновений продолжаются.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки, кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Новоандреевки. Авиационному удару подверглись населенные пункты Красная Криница, Васиновка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское.
На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно атаковал позиции наших защитников.
"Сегодня стоит отметить воинов 40-й отдельной бригады береговой обороны, 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним
Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о подготовке россиянами новой волны штурмов на южном направлении. Враг перегруппировывает силы и пытается переправиться через Днепр, однако Силы обороны успешно сдерживают его.
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