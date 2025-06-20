Агенты партизан в рядах российских военнослужащих 24-го мсп вс рф сообщили, что в районе Алешек происходит замена 28-го мсп из-за больших потерь в личном составе. Оккупанты также начали подготовку к штурмовым действиям, сообщает УНН со ссылкой на военную партизанскую организацию АТЕШ.

Детали

Сообщается, что командование 24-го МСП заставляет военнослужащих самостоятельно собирать деньги и покупать самокаты для штурма.

Бронированная техника давно в дефиците, поэтому выбор прост: либо на самокате, либо пешком. Солдаты подавлены таким отношением и планированием. "Мясные штурмы" здесь продолжатся, но уже на самокатах - для тех, кто сможет их найти. - рассказали партизаны.

В АТЕШ призвали военнослужащих вс рф присоединиться к движению сопротивления преступной агрессии.

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Вместе мы заставим ваше циничное командование ответить за все преступления справедливости, а вы сможете выжить и вернуться домой! - отметили партизаны.

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