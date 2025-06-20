Оккупанты готовят самокаты для штурмов на Херсонщине - партизаны
Киев • УНН
Партизаны АТЕШ сообщают о замене 28-го мсп рф из-за больших потерь и подготовке оккупантов к штурмовым действиям. Командование 24-го мсп заставляет военнослужащих покупать самокаты для штурма из-за дефицита бронетехники.
Агенты партизан в рядах российских военнослужащих 24-го мсп вс рф сообщили, что в районе Алешек происходит замена 28-го мсп из-за больших потерь в личном составе. Оккупанты также начали подготовку к штурмовым действиям, сообщает УНН со ссылкой на военную партизанскую организацию АТЕШ.
Детали
Сообщается, что командование 24-го МСП заставляет военнослужащих самостоятельно собирать деньги и покупать самокаты для штурма.
Бронированная техника давно в дефиците, поэтому выбор прост: либо на самокате, либо пешком. Солдаты подавлены таким отношением и планированием. "Мясные штурмы" здесь продолжатся, но уже на самокатах - для тех, кто сможет их найти.
В АТЕШ призвали военнослужащих вс рф присоединиться к движению сопротивления преступной агрессии.
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