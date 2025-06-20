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Оккупанты готовят самокаты для штурмов на Херсонщине - партизаны

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

Партизаны АТЕШ сообщают о замене 28-го мсп рф из-за больших потерь и подготовке оккупантов к штурмовым действиям. Командование 24-го мсп заставляет военнослужащих покупать самокаты для штурма из-за дефицита бронетехники.

Оккупанты готовят самокаты для штурмов на Херсонщине - партизаны

Агенты партизан в рядах российских военнослужащих 24-го мсп вс рф сообщили, что в районе Алешек происходит замена 28-го мсп из-за больших потерь в личном составе. Оккупанты также начали подготовку к штурмовым действиям, сообщает УНН со ссылкой на военную партизанскую организацию АТЕШ.

Детали

Сообщается, что командование 24-го МСП заставляет военнослужащих самостоятельно собирать деньги и покупать самокаты для штурма.

Бронированная техника давно в дефиците, поэтому выбор прост: либо на самокате, либо пешком. Солдаты подавлены таким отношением и планированием. "Мясные штурмы" здесь продолжатся, но уже на самокатах - для тех, кто сможет их найти.

- рассказали партизаны.

В АТЕШ призвали военнослужащих вс рф присоединиться к движению сопротивления преступной агрессии.

российские курсанты военно-морской академии в санкт-петербурге не хотят воевать - партизаны17.06.25, 17:04 • 3408 просмотров

Вместе мы заставим ваше циничное командование ответить за все преступления справедливости, а вы сможете выжить и вернуться домой!

- отметили партизаны.

россияне готовят новую волну штурмовых действий на юге – Волошин20.06.25, 16:59 • 2088 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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