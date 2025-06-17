российские курсанты военно-морской академии в Санкт-Петербурге не хотят воевать - партизаны

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 51486 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 111418 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 108535 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 148660 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 150671 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 127230 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 106109 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 178557 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83305 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80500 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
52%
749мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17 июня, 05:19 • 86645 просмотра
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 79793 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов17 июня, 06:45 • 128311 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора08:28 • 57699 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 28074 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 248912 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 274281 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 297464 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 368538 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 421563 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 81653 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 96432 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 158259 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 180953 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 117864 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

российские курсанты военно-морской академии в Санкт-Петербурге не хотят воевать - партизаны

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Агенты АТЕШ провели разведку в военно-морской академии им. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Большинство курсантов не хотят воевать в Украине и планируют уволиться после обучения.

российские курсанты военно-морской академии в Санкт-Петербурге не хотят воевать - партизаны

Агенты агенты военной партизанской организации АТЕШ провели разведку в российской военно-морской академии имени адмирала флота СССР Кузнецова (Санкт-Петербург). Партизаны выяснили, что большинство курсантов не намерены после учебы идти на войну в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на организацию.

Детали

Как узнали партизаны, значительное количество курсантов академии в санкт-петербурге планирует уволиться сразу после окончания учебы, поскольку они категорически не желают отправляться на войну в Украину.

Мы благодарны курсантам этого вуза за их сотрудничество и проактивную позицию. Ожидаем, что в ближайшее время, когда они будут направлены на практику, они смогут передавать нам ценную и важную информацию.

- говорится в сообщении.

россия отправляет курсантов на войну в Украину под видом приобретения "боевого опыта" - АТЕШ31.05.25, 13:40 • 14521 просмотр

В АТЕШ добавили, что фиксируют все проявления антивоенных настроений и готовности к сопротивлению среди тех, кто находится внутри вражеской системы в россии.

"Громкая" ночь в оккупированном Крыму: в "АТЕШ" рассказали о последствиях13.06.25, 14:29 • 18379 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаНовости Мира
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9