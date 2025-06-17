Агенты агенты военной партизанской организации АТЕШ провели разведку в российской военно-морской академии имени адмирала флота СССР Кузнецова (Санкт-Петербург). Партизаны выяснили, что большинство курсантов не намерены после учебы идти на войну в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на организацию.

Как узнали партизаны, значительное количество курсантов академии в санкт-петербурге планирует уволиться сразу после окончания учебы, поскольку они категорически не желают отправляться на войну в Украину.

Мы благодарны курсантам этого вуза за их сотрудничество и проактивную позицию. Ожидаем, что в ближайшее время, когда они будут направлены на практику, они смогут передавать нам ценную и важную информацию.