российские курсанты военно-морской академии в Санкт-Петербурге не хотят воевать - партизаны
Киев • УНН
Агенты АТЕШ провели разведку в военно-морской академии им. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Большинство курсантов не хотят воевать в Украине и планируют уволиться после обучения.
Агенты агенты военной партизанской организации АТЕШ провели разведку в российской военно-морской академии имени адмирала флота СССР Кузнецова (Санкт-Петербург). Партизаны выяснили, что большинство курсантов не намерены после учебы идти на войну в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на организацию.
Детали
Как узнали партизаны, значительное количество курсантов академии в санкт-петербурге планирует уволиться сразу после окончания учебы, поскольку они категорически не желают отправляться на войну в Украину.
Мы благодарны курсантам этого вуза за их сотрудничество и проактивную позицию. Ожидаем, что в ближайшее время, когда они будут направлены на практику, они смогут передавать нам ценную и важную информацию.
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