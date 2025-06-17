російські курсанти військово-морської академії у санкт-петербурзі не хочуть воювати - партизани
Київ • УНН
Агенти АТЕШ провели розвідку у військово-морській академії ім. Кузнєцова у Санкт-Петербурзі. Більшість курсантів не хочуть воювати в Україні та планують звільнитися після навчання.
Агенти агенти військової партизанської організації АТЕШ провели розвідку у російській військово-морській академії імені адмірала флоту СРСР кузнєцова (Санкт-Петербург). Партизани з'ясували, що більшість курсантів не мають наміру після навчання йти на війну в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на організацію.
Деталі
Як довідались партизани, значна кількість курсантів академії у санкт-петербурзі планує звільнитись одразу після закінчення навчання, оскільки вони категорично не бажають вирушати на війну в Україну.
Ми вдячні курсантам цього вишу за їхню співпрацю та проактивну позицію. Очікуємо, що найближчим часом, коли вони будуть спрямовані на практику, вони зможуть передавати нам цінну та важливу інформацію.
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