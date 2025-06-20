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Окупанти готують самокати для штурмів на Херсонщині - партизани

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

Партизани АТЕШ повідомляють про заміну 28-го мсп рф через великі втрати та підготовку окупантів до штурмових дій. Командування 24-го мсп змушує військовослужбовців купувати самокати для штурму через дефіцит бронетехніки.

Окупанти готують самокати для штурмів на Херсонщині - партизани

Агенти партизанів у лавах російських військовослужбовців 24-го мсп зс рф повідомили, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го мсп через великі втрати в особовому складі. Окупанти також почали підготовку до штурмових дій, повідомляє УНН з посиланням на військову партизанську організацію АТЕШ.

Деталі

Повідомляється, що командування 24-го МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму.

Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий: або на самокаті, або пішки. Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням. "М'ясні штурми" тут продовжаться, але вже на самокатах - для тих, хто зможе їх знайти.

- розповіли партизани.

В АТЕШ закликали військовослужбовців зс рф приєднатися до руху спротиву злочинній агресії.

російські курсанти військово-морської академії у санкт-петербурзі не хочуть воювати - партизани17.06.25, 17:04 • 3412 переглядiв

Разом ми змусимо ваше цинічне командування відповісти за всі злочини справедливості, а ви зможете вижити і повернутися додому!

- наголосили партизани.

росіяни готують нову хвилю штурмових дій на півдні – Волошин20.06.25, 16:59 • 2114 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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