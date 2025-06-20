Агенти партизанів у лавах російських військовослужбовців 24-го мсп зс рф повідомили, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го мсп через великі втрати в особовому складі. Окупанти також почали підготовку до штурмових дій, повідомляє УНН з посиланням на військову партизанську організацію АТЕШ.

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Повідомляється, що командування 24-го МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму.

Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий: або на самокаті, або пішки. Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням. "М'ясні штурми" тут продовжаться, але вже на самокатах - для тих, хто зможе їх знайти. - розповіли партизани.

В АТЕШ закликали військовослужбовців зс рф приєднатися до руху спротиву злочинній агресії.

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Разом ми змусимо ваше цинічне командування відповісти за всі злочини справедливості, а ви зможете вижити і повернутися додому! - наголосили партизани.

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