Окупанти готують самокати для штурмів на Херсонщині - партизани
Київ • УНН
Партизани АТЕШ повідомляють про заміну 28-го мсп рф через великі втрати та підготовку окупантів до штурмових дій. Командування 24-го мсп змушує військовослужбовців купувати самокати для штурму через дефіцит бронетехніки.
Агенти партизанів у лавах російських військовослужбовців 24-го мсп зс рф повідомили, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го мсп через великі втрати в особовому складі. Окупанти також почали підготовку до штурмових дій, повідомляє УНН з посиланням на військову партизанську організацію АТЕШ.
Деталі
Повідомляється, що командування 24-го МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму.
Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий: або на самокаті, або пішки. Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням. "М'ясні штурми" тут продовжаться, але вже на самокатах - для тих, хто зможе їх знайти.
В АТЕШ закликали військовослужбовців зс рф приєднатися до руху спротиву злочинній агресії.
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