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Шахед-136

Военные моряки уничтожили 10 "Шахедов" в ночь на 21 июня - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В ночь на 21 июня украинские военные моряки уничтожили 10 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136". Силы обороны юга готовы к новой волне штурмов россиян.

Военные моряки уничтожили 10 "Шахедов" в ночь на 21 июня - ВМС ВСУ

В ночь на субботу, 21 июня, военные моряки уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ)

Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 10 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136"

- говорится в сообщении.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!Вместе к победе!Слава Украине!", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о подготовке россиянами новой волны штурмов на южном направлении. Враг перегруппировывает силы и пытается переправиться через Днепр, однако Силы обороны успешно сдерживают его.

Создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины20.06.25, 16:58 • 1826 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Днепр (река)
Tesla
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