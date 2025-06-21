Военные моряки уничтожили 10 "Шахедов" в ночь на 21 июня - ВМС ВСУ

В ночь на субботу, 21 июня, военные моряки уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ)

Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 10 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136" - говорится в сообщении.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!Вместе к победе!Слава Украине!", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о подготовке россиянами новой волны штурмов на южном направлении. Враг перегруппировывает силы и пытается переправиться через Днепр, однако Силы обороны успешно сдерживают его.

Создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины