Військові моряки знищили 10 "Шахедів" у ніч на 21 червня - ВМС ЗСУ

У ніч проти суботи, 21 червня військові моряки знищили 10 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Про це інформує УНН з посиланням на Військово-Морські Сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ)

Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 10 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136" - йдеться у повідомленні.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!Разом до перемоги!Слава Україні!", - додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив про підготовку росіянами нової хвилі штурмів на південному напрямку. Ворог перегруповує сили та намагається переправитися через Дніпро, проте Сили оборони успішно стримують його.

Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України