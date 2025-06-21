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188 боестолкновений за сутки: враг атакует на 11 направлениях

Киев • УНН

 • 626 просмотра

20 июня зафиксировано 188 боестолкновений на фронте. ВСУ поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также другие важные объекты.

188 боестолкновений за сутки: враг атакует на 11 направлениях

В течение суток 20 июня на российско-украинском фронте произошло 188 боестолкновений. Захватнические войска не прекращают попытки атак на 11 направлениях. Враг наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Красная Криница, Васиновка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08.00 21.06.2025 на фронте зафиксировано 188 боев.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 59 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 109 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3082 дронов-камикадзе и совершили 4997 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 68 – из реактивных систем залпового огня

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Красная Криница, Васиновка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БпЛА и один другой важный объект противника.

Ситуация по направлениям

По уточненной информации, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отразили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголевки и Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степовой Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении за сутки произошло 14 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенкового.

На Северском направлении, в сторону Григоровки и Ивано-Дарьевки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в сторону Белой Горы, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Серебряное и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгороднего.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах Отрадного, Богатыря, Веселого, Федоровки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши оборонцы отразили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 123 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 116 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

владимир путин заявил, что армия рф не имеет задачи оккупировать Сумы, но не исключает такой возможности. Он объясняет действия в Сумской области "постоянными обстрелами" приграничных территорий со стороны ВСУ.

россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и сопровождать это информационной кампанией. Враг намерен распространять нарративы об открытости к переговорам для международной аудитории и о неспособности Украины защититься для внутренней.

Создана группировка Сил беспилотных систем ВС Украины20.06.25, 16:58 • 1924 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Волчанск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Малая Токмачка
Гуляйполе
Торецк
Украина
Сумы
Tesla
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