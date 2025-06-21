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Зеленский раскрыл реальное количество войск РФ в Украине и ситуацию на Сумщине и Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Украины находится 695 тысяч российских военных. На Сумском направлении зафиксировано продвижение врага на 200 метров, однако ВСУ отбросили их на 200-400 метров.

Зеленский раскрыл реальное количество войск РФ в Украине и ситуацию на Сумщине и Днепропетровщине

На территории Украины находятся 695 тысяч российских военных, есть еще примерно 52 тыс. с Сумского направления, ситуация в Сумской области – большая проблема для "русских", за эту неделю на 200 м они продвинулись в сторону Сум, и на 200-400 м мы их отбросили, Днепровская область – постоянно пытаются прорваться вражеские ДРГ, но пока что там у них успеха нет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНН.

На сегодняшний день 695 тысяч российских военных находятся на территории Украины. Плюс Курское, Белгородское направления – там, где они напротив Харькова, напротив Сум. Есть еще примерно 52 тысячи с Сумского направления

- написал Зеленский в соцсетях.

По словам Главы государства, общее количество наступлений в сутки – до 200 по всей линии фронта.

Ситуация в Сумской области – это большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех в Сумской и Харьковской областях. Потому что, если соответствующего успеха нет, Президент Трамп скорее будет давить на них санкциями. За эту неделю на 200 метров они продвинулись в сторону Сум, и на 200–400 метров мы отбросили их. 23 % всех бомб, всех ударов, которые есть по фронту, приходятся на Сумское направление. Преимущественно бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются в большом количестве

- указал Зеленский.

"Днепровская область – два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пытаются прорваться. Но пока что там у них нет успеха", - отметил Президент.

188 боестолкновений за сутки: враг атакует на 11 направлениях21.06.25, 08:49 • 2382 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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Северная Корея
Владимир Зеленский
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