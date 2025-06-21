Зеленский раскрыл реальное количество войск РФ в Украине и ситуацию на Сумщине и Днепропетровщине

На территории Украины находятся 695 тысяч российских военных, есть еще примерно 52 тыс. с Сумского направления, ситуация в Сумской области – большая проблема для "русских", за эту неделю на 200 м они продвинулись в сторону Сум, и на 200-400 м мы их отбросили, Днепровская область – постоянно пытаются прорваться вражеские ДРГ, но пока что там у них успеха нет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНН.

На сегодняшний день 695 тысяч российских военных находятся на территории Украины. Плюс Курское, Белгородское направления – там, где они напротив Харькова, напротив Сум. Есть еще примерно 52 тысячи с Сумского направления - написал Зеленский в соцсетях.

По словам Главы государства, общее количество наступлений в сутки – до 200 по всей линии фронта.

Ситуация в Сумской области – это большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех в Сумской и Харьковской областях. Потому что, если соответствующего успеха нет, Президент Трамп скорее будет давить на них санкциями. За эту неделю на 200 метров они продвинулись в сторону Сум, и на 200–400 метров мы отбросили их. 23 % всех бомб, всех ударов, которые есть по фронту, приходятся на Сумское направление. Преимущественно бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются в большом количестве - указал Зеленский.

"Днепровская область – два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пытаются прорваться. Но пока что там у них нет успеха", - отметил Президент.

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