Ночная атака на Сумщину: погибли три человека, среди них - ребенок
Киев • УНН
россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине Сумского района ударными БпЛА. Погибли три человека, среди них 8-летний мальчик, мужчина и женщина. Еще троих человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.
В результате вражеской атаки на Сумскую область погибли три человека. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.
Детали
По его словам, около полуночи россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине Сумского района ударными БпЛА.
Есть информация о трех погибших. Среди них – 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли мужчина и женщина
Он рассказал, что еще трех человек извлекли из-под завалов.
Один человек – в тяжелом состоянии. Все госпитализированы
Он добавил, что в результате вражеских ударов разрушены и повреждены дома.
"После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь", - добавил Григоров.
Напомним
Накануне в результате вражеского удара по Путивльской общине Сумщины пострадали дети и молодежь, из них 6-летний мальчик и 16-летняя девочка. Их состояние нетяжелое, оказывается медицинская помощь.
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