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Ночная атака на Сумщину: погибли три человека, среди них - ребенок

Киев • УНН

 • 70 просмотра

россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине Сумского района ударными БпЛА. Погибли три человека, среди них 8-летний мальчик, мужчина и женщина. Еще троих человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

Ночная атака на Сумщину: погибли три человека, среди них - ребенок

В результате вражеской атаки на Сумскую область погибли три человека. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Детали

По его словам, около полуночи россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской общине Сумского района ударными БпЛА.

Есть информация о трех погибших. Среди них – 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли мужчина и женщина

- констатировал Григоров.

Он рассказал, что еще трех человек извлекли из-под завалов.

Один человек – в тяжелом состоянии. Все госпитализированы

- сообщил глава Сумской ОВА.

Он добавил, что в результате вражеских ударов разрушены и повреждены дома.

"После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь", - добавил Григоров.

Напомним

Накануне в результате вражеского удара по Путивльской общине Сумщины пострадали дети и молодежь, из них 6-летний мальчик и 16-летняя девочка. Их состояние нетяжелое, оказывается медицинская помощь.

Более 350 человек эвакуированы из Сумской области за неделю - ОВА23.06.25, 05:06 • 3676 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумская область
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