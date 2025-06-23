$41.830.15
48.200.34
ukenru
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
12:57 • 6042 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
12:56 • 3438 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
12:19 • 26301 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
08:45 • 24667 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 69111 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 52880 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 89957 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 127421 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 97350 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 109213 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
47%
747мм
Популярнi новини
Комбінований удар по Києву: щонайменше 5 загиблих, 19 поранених, серед них діти і вагітна жінка (відео)23 червня, 04:00 • 50846 перегляди
"Творець вберіг": у будинок фронтмена "Антитіла" Тараса Тополі влучила російська ракета23 червня, 05:44 • 36552 перегляди
У Польщі затримали чоловіка, який дев’ять днів утримував і бив українку07:47 • 26779 перегляди
Хвиля нападів зі шприцами затьмарила фестиваль вуличної музики у Франції08:50 • 7962 перегляди
У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей10:41 • 18805 перегляди
Публікації
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
12:57 • 6042 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки12:19 • 26301 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 309231 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 364956 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 312990 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Клименко Ігор Володимирович
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 99174 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 224204 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 98687 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 100083 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 104793 перегляди
Актуальне
Facebook
Північний потік — 2
Tomahawk (ракета)
B-2 Spirit
NASAMS

Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають

Київ • УНН

 • 5924 перегляди

Фармкомпанія "Дарниця" виграла тендер ООН, що дозволить їй постачати ліки у 80 країн. Водночас в Україні спостерігається значне зростання цін на ліки, а державне регулювання виявляється малоефективним, що призводить до дисбалансу між бізнес-амбіціями виробників та потребами українців.

Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають

Україна дедалі активніше просуває свою фармпродукцію за кордон, однак всередині країни фармринок демонструє ознаки розбалансованості: зростання цін, відсутність дієвого регулювання та відчуження між пацієнтами й виробниками. Чи може фарміндустрія одночасно бути глобальною і соціально чутливою? УНН спробував розібратися в деталях.

Деталі

Фармацевтична компанія "Дарниця" здобула перемогу в міжнародному тендері, організованому Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), і отримала право постачати свої лікарські засоби у 80 країн Європи, Азії та Латинської Америки. У компанії зазначають, що препарати "Дарниці" вже доступні більш ніж у 20 країнах світу. Таким чином виробник нарощує міжнародну присутність і розширює канали експорту.

Однак розширення міжнародної діяльності відбувається на тлі суттєвого подорожчання ліків в Україні. Підвищення цін торкнулося як імпортних препаратів, так і продукції вітчизняних фармвиробників, зокрема "Дарниці".

За даними дослідницької компанії Proxima Research, з січня по квітень 2025 року українці витратили на медикаменти на 21% більше, ніж за той самий період 2024 року. Водночас обсяги фактичного споживання – тобто кількість куплених препаратів – практично не змінилися. Це означає, що ліків купують стільки ж, але платять за них значно дорожче.

Аналітики також вказують, що основний вплив на формування роздрібної ціни ліків в Україні мають саме виробники – вони визначають 71,5% кінцевої вартості. Частка аптек у ціні становить 22,6%, а дистриб’юторів – лише 5,9%.

При тому, що виробники ліків з березня 2025 року акумулюють на своїх рахунках значні грошові активи, збережені внаслідок заборони маркетингових договорів, питання відповідальності фармацевтичного бізнесу перед українськими пацієнтами стає ще більш актуальним. Замість інвестування цих коштів у зниження цін, забезпечення наявності базових препаратів чи підвищення довіри до вітчизняної фармпродукції, частина компаній робить ставку на розширення міжнародної присутності та експортні прибутки. Це створює відчутний дисбаланс між бізнес-амбіціями виробників і нагальними потребами українського суспільства.

Намагання виходити на зовнішні ринки – саме по собі непогане, нехай виходять і роблять. Інша справа, що на внутрішньому ринку дійсно фіксується значне зростання цін на препарати, і певною мірою це пов’язано, скажімо так, із доволі монопольним становищем основних фармвиробників

- пояснює ситуацію економіст Борис Кушнірук.

За словами експерта, зазвичай лише одне фармвиробництво виготовляє конкретну ліквідну позицію. У результаті створюються сприятливі умови для зловживання монопольним становищем, і це вже сфера відповідальності Антимонопольного комітету.

Намагання уряду якось це питання врегулювати поки що не дуже добре виходить. Угоди, які підписані щодо зниження цін на ліки, призвели до того, що фармвиробники знизили ціни на якісь вітаміни – тобто на те, що не є суттєвим. Відповідно, реального зниження цін не відбулося

- зазначив Кушнірук.

Експерт також підкреслив, що необхідно шукати компроміс і досягати взаєморозуміння між фармвиробниками, аптечними мережами та іншими стейкхолдерами ринку. Водночас, за його словами, діяльність МОЗ, яке безпосередньо відповідає за цей процес, наразі виглядає недостатньо ефективною.

Своєю чергою політолог Сергій Шабовта звертає увагу, що дефіцит базових ліків в Україні часто має штучний характер. Низький рівень довіри до вітчизняної фармпродукції лише погіршує ситуацію. У таких умовах, на його думку, заяви про глобальну експансію виглядають передчасними. Подібна міжнародна активність радше свідчить про пріоритет бізнес-інтересів над реальними потребами українських пацієнтів.

Це свідчення ставлення самих фармакологів до українських проблем. Вони шукають, де заробити, пробивають нішу за кордоном, а про українців згодом

- зазначив експерт.

Загалом, зважаючи на те, що компанія, згідно з публічною звітністю, не залучає банківського кредитування для розвитку експорту, це може свідчити, що головним джерелом фінансування її глобальної експансії є саме український споживач – за рахунок високих внутрішніх цін.

Таким чином, у суспільстві постає низка запитань, які не можуть залишатися поза увагою: чи не розширюється міжнародний ринок українських ліків за рахунок інтересів вітчизняних пацієнтів? Куди поділися мільйони, зекономлені фармвиробниками після заборони маркетингових договорів? Чому ці кошти не спрямовані на зниження цін, забезпечення наявності критично важливих препаратів і відновлення довіри до української фарміндустрії? Чи справді внутрішній споживач – пріоритет для тих, хто звітує про глобальні перемоги? Питання здебільшого риторичні.

Нагадаємо

Державні витрати на лікарські засоби в Україні покривають лише близько 11% від загального обсягу споживання, тоді як 89% витрат покладається безпосередньо на пацієнтів. Це означає, що основне фінансове навантаження за лікування українці несуть самостійно, часто без належної компенсації чи підтримки. Попри це, ціни на ліки продовжують зростати. Середньозважена роздрібна вартість більшості препаратів у 2025 році зросла, що стало особливо відчутним на фоні загального падіння купівельної спроможності населення. Хоча ще в лютому Уряд та Міністерство охорони здоров’я публічно анонсували зниження цін на "ТОП-100" списки найпопулярніших лікарських засобів, фактичний ефект виявився мінімальним. За даними ринку, середнє зниження цін становило лише – 1,8% у грошовому вираженні, причому ці препарати охоплюють лише 8,4% усього роздрібного фармацевтичного ринку. Тобто навіть за умов офіційного регулювання, системного впливу на загальну цінову політику не відбулося. Водночас значна частина лікарських засобів залишилася поза сферою будь-яких державних програм, а пацієнти продовжують витрачати дедалі більше коштів на лікування – без гарантій доступності та якості.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'яПублікації
Антимонопольний комітет України
Asia
Europe
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9