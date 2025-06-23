Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают

Украина все активнее продвигает свою фармпродукцию за границу, однако внутри страны фармрынок демонстрирует признаки разбалансированности: рост цен, отсутствие действенного регулирования и отчуждение между пациентами и производителями. Может ли фарминдустрия одновременно быть глобальной и социально чувствительной? УНН попытался разобраться в деталях.

Детали

Фармацевтическая компания "Дарница" одержала победу в международном тендере, организованном Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA), и получила право поставлять свои лекарственные средства в 80 стран Европы, Азии и Латинской Америки. В компании отмечают, что препараты "Дарницы" уже доступны более чем в 20 странах мира. Таким образом производитель наращивает международное присутствие и расширяет каналы экспорта.

Однако расширение международной деятельности происходит на фоне существенного подорожания лекарств в Украине. Повышение цен коснулось как импортных препаратов, так и продукции отечественных фармпроизводителей, в частности "Дарницы".

По данным исследовательской компании Proxima Research, с января по апрель 2025 года украинцы потратили на медикаменты на 21% больше, чем за тот же период 2024 года. В то же время объемы фактического потребления – то есть количество купленных препаратов – практически не изменились. Это означает, что лекарств покупают столько же, но платят за них значительно дороже.

Аналитики также указывают, что основное влияние на формирование розничной цены лекарств в Украине оказывают именно производители – они определяют 71,5% конечной стоимости. Доля аптек в цене составляет 22,6%, а дистрибьюторов – всего 5,9%.

При том, что производители лекарств с марта 2025 года аккумулируют на своих счетах значительные денежные активы, сохраненные вследствие запрета маркетинговых договоров, вопрос ответственности фармацевтического бизнеса перед украинскими пациентами становится еще более актуальным. Вместо инвестирования этих средств в снижение цен, обеспечение наличия базовых препаратов или повышение доверия к отечественной фармпродукции, часть компаний делает ставку на расширение международного присутствия и экспортные прибыли. Это создает ощутимый дисбаланс между бизнес-амбициями производителей и насущными потребностями украинского общества.

Попытки выходить на внешние рынки – само по себе неплохое, пусть выходят и делают. Другое дело, что на внутреннем рынке действительно фиксируется значительный рост цен на препараты, и в определенной степени это связано, скажем так, с довольно монопольным положением основных фармпроизводителей - поясняет ситуацию экономист Борис Кушнирук.

По словам эксперта, обычно только одно фармпроизводство изготавливает конкретную ликвидную позицию. В результате создаются благоприятные условия для злоупотребления монопольным положением, и это уже сфера ответственности Антимонопольного комитета.

Попытки правительства как-то этот вопрос урегулировать пока что не очень хорошо получаются. Соглашения, которые подписаны по снижению цен на лекарства, привели к тому, что фармпроизводители снизили цены на какие-то витамины – то есть на то, что не является существенным. Соответственно, реального снижения цен не произошло - отметил Кушнирук.

Эксперт также подчеркнул, что необходимо искать компромисс и достигать взаимопонимания между фармпроизводителями, аптечными сетями и другими стейкхолдерами рынка. В то же время, по его словам, деятельность Минздрава, которое непосредственно отвечает за этот процесс, пока выглядит недостаточно эффективной.

В свою очередь политолог Сергей Шабовта обращает внимание, что дефицит базовых лекарств в Украине часто имеет искусственный характер. Низкий уровень доверия к отечественной фармпродукции только усугубляет ситуацию. В таких условиях, по его мнению, заявления о глобальной экспансии выглядят преждевременными. Подобная международная активность скорее свидетельствует о приоритете бизнес-интересов над реальными потребностями украинских пациентов.

Это свидетельство отношения самих фармакологов к украинским проблемам. Они ищут, где заработать, пробивают нишу за границей, а об украинцах потом - отметил эксперт.

В целом, учитывая то, что компания, согласно публичной отчетности, не привлекает банковского кредитования для развития экспорта, это может свидетельствовать, что главным источником финансирования ее глобальной экспансии является именно украинский потребитель – за счет высоких внутренних цен.

Таким образом, в обществе возникает ряд вопросов, которые не могут оставаться без внимания: не расширяется ли международный рынок украинских лекарств за счет интересов отечественных пациентов? Куда делись миллионы, сэкономленные фармпроизводителями после запрета маркетинговых договоров? Почему эти средства не направлены на снижение цен, обеспечение наличия критически важных препаратов и восстановление доверия к украинской фарминдустрии? Действительно ли внутренний потребитель – приоритет для тех, кто отчитывается о глобальных победах? Вопросы в основном риторические.

Напомним

Государственные расходы на лекарственные средства в Украине покрывают лишь около 11% от общего объема потребления, тогда как 89% расходов ложится непосредственно на пациентов. Это означает, что основную финансовую нагрузку за лечение украинцы несут самостоятельно, часто без надлежащей компенсации или поддержки. Несмотря на это, цены на лекарства продолжают расти. Средневзвешенная розничная стоимость большинства препаратов в 2025 году выросла, что стало особенно ощутимым на фоне общего падения покупательной способности населения. Хотя еще в феврале Правительство и Министерство здравоохранения публично анонсировали снижение цен на "ТОП-100" списки самых популярных лекарственных средств, фактический эффект оказался минимальным. По данным рынка, среднее снижение цен составило лишь – 1,8% в денежном выражении, причем эти препараты охватывают лишь 8,4% всего розничного фармацевтического рынка. То есть даже в условиях официального регулирования, системного влияния на общую ценовую политику не произошло. В то же время значительная часть лекарственных средств осталась вне сферы каких-либо государственных программ, а пациенты продолжают тратить все больше средств на лечение – без гарантий доступности и качества.