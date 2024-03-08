Дружини мобілізованих вирішили не проводити акцію через повідомлення про можливі теракти у Москві
Київ • УНН
Дружини мобілізованих російських солдатів скасували запланований на 9 березня мітинг у Москві через повідомлення про можливі теракти в місті.
Учасниці руху дружин мобілізованих "Шлях додому" повідомили про відміну запланованої на 9 березня акції через повідомлення про можливі теракти. Про це йдеться у телеграм-каналі руху, передає УНН.
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"Усі ЗМІ рясніють про можливі теракти. Офіційних повідомлень від російських служб ми не бачили, але пропонуємо поберегтися, завтра відпочити".
У Москві дружини мобілізованих із руху "Шлях додому" щосуботи покладають квіти до Вічного вогню біля стін Кремля, вимагаючи демобілізації. Акції також відбуваються у регіонах.
Контекст
Раніше посольство США повідомило про можливі теракти в Москві, заявивши, що вони можуть відбутися протягом двох діб.
Посольство США попереджає про терористичні атаки, які заплановані в москві 08.03.24, 01:42 • 31759 переглядiв