Си Цзиньпин посетит россию для участия в саммите БРИКС в Казани
Киев • УНН
Лидер КНР Си Цзиньпин прибудет в россию на следующей неделе для участия в 16-й встрече лидеров БРИКС в Казани. Саммит продлится два дня, с 22 по 24 октября.
На следующей неделе лидер КНР Си Цзиньпин прибудет в россию для участия в 16-й встрече лидеров БРИКС. Об этом заявили в МИД Китайской Народной Республики, передает УНН.
Детали
Саммит состоится в российском котле и продлится два дня.
По приглашению президента российской федерации владимира путина президент Си Цзиньпин посетит казань, для участия в 16-й встрече лидеров БРИКС, которая состоится 22-24 октября
Напомним,
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