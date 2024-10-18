На следующей неделе лидер КНР Си Цзиньпин прибудет в россию для участия в 16-й встрече лидеров БРИКС. Об этом заявили в МИД Китайской Народной Республики, передает УНН.

Детали

Саммит состоится в российском котле и продлится два дня.

По приглашению президента российской федерации владимира путина президент Си Цзиньпин посетит казань, для участия в 16-й встрече лидеров БРИКС, которая состоится 22-24 октября - заявил спикер МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним,

Представители движения "Талибан" направили в москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в казани.

Жителей российской Казани призвали не ездить на старых и ржавых авто во время саммита БРИКС