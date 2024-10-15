Жителей российской Казани призвали не ездить на старых и ржавых авто во время саммита БРИКС
Киев • УНН
Жителей российской Казани попросили не использовать старые и шумные автомобили во время саммита БРИКС 22-24 октября. Из-за мероприятия в городе приостановят работу культурных учреждений, а студентов и школьников переведут на дистанционное обучение.
В рф жителей Казани попросили не ездить по городу на старых машинах во время саммита БРИКС. Как пишет издание 116.ru со ссылкой на источник, «рекомендация» коснулась сотрудников нескольких предприятий Казани, которые расположены как в центре, так и на выезде из города, передает УНН.
По словам собеседников издания, руководители предприятий объяснили, что на время саммита «старые, ржавые и чрезмерно шумные» автомобили будут портить вид города.
По информации росСМИ, студентов одного из техникумов Казани также предупредили, чтобы те не ездили по городу на своих «ведрах» во время саммита.
Добавим
Саммит БРИКС пройдет в российской Казани с 22 по 24 октября. Из-за саммита в городе приостановят работу дома культуры, библиотеки и музеи. Студентов вузов и колледжей переведут на дистанционное обучение, а школьников отправят на каникулы.