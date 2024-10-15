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Жителів російської Казані закликали не їздити на старих та іржавих авто під час саміту БРІКС

Київ • УНН

 • 11920 перегляди

Мешканців російської Казані попросили не використовувати старі та гучні автомобілі під час саміту БРІКС 22-24 жовтня. Через захід у місті призупинять роботу культурних закладів, а студентів і школярів переведуть на дистанційне навчання.

Жителів російської Казані закликали не їздити на старих та іржавих авто під час саміту БРІКС

У рф мешканців Казані попросили не їздити містом на старих машинах під час саміту БРІКС. Як пише видання 116.ru з посиланням на джерело, "рекомендація" торкнулася співробітників кількох підприємств Казані, які розташовані як у центрі, так і на виїзді з міста, передає УНН.

За словами співрозмовників видання, керівники підприємств пояснили, що на час саміту "старі, іржаві та надмірно гучні" автомобілі псуватимуть вигляд міста.

За інформацією росЗМІ, студентів одного з технікумів Казані також попередили, щоб ті не їздили містом на своїх "відрах" під час саміту.

Додамо

Саміт БРІКС пройде у російській Казані з 22 по 24 жовтня. Через саміт у місті призупинять роботу будинку культури, бібліотеки та музеї. Студентів вузів та коледжів переведуть на дистанційне навчання, а школярів відправлять на канікули.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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