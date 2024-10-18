Зеленский: через саммит БРИКС путин будет "толкать" свою формулу мира

Кремлевский диктатор владимир путин будет использовать саммит БРИКС, чтобы показать миру, что рф не в изоляции и будет продвигать свою формулу мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, передает УНН.

БРИКС помогает путину показать миру и своему обществу, что нет изоляции россии. Да, там 20 стран приехало, но вопрос на каком уровне они приедут - это важный вопрос - сказал Зеленский.

По его мнению, партнеры должны больше работать, чтобы к путину не приехали "все на уровне лидеров".

путин будет делать все, чтобы предложить миру свою формулу окончания войны. Для того, чтобы его формулу кто-то поддержал - для этого ему нужен какой-то фундамент - добавил Президент.

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